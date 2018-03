Skål: Mikrobryg møver sig ind blandt lufthavnens metervareøl Med sommerens udvidelse får Københavns Lufthavn flere gode ølmuligheder til de rejsende.

Der er sjældent noget, der tager spidsen af den værste flyskræk eller rejsefeber som et godt glas øl.

Kommende butikker, restauranter og cafeer i Københavns Lufthavn

Butikker:

Wolford

Pilgrim

Arket

Wood Wood

Lacoste

Julie Sandlau

Lakrids by Johan Bülow

Massimo Dutti

Hugo

Oh! by Kopenhagen Fur

Sand

Tiger of Sweden

Mulberry

A.C. Perchs Thehandel

Restauranter og cafeer:

LêLê

Mikkeller

The Bird CPH Airport

Cock’s and Cows

Tapa del Toro

Retreat

Gorm’s

Espresso House

Pret A Manger

På det område lægger Københavns Lufthavn sig nu for alvor i selen. For få måneder siden åbnede Bar Jacobsen i terminal 2 før sikkerhedskontrollen, og nu er mikrobrygkongen Mikkeller på vej med en bar, ligesom gin og tonic-paradiset The Bird, der har indgået et samarbejde med en af Danmarks ølguruer, Anders Kissmeyer, åbner en beværtning i forbindelse med den 4.000 m2 store udvidelse af lufthavnen denne sommer.

Glemt er altså for alvor de tider, hvor øludvalget i lufthavnen begrænsede sig til et plasticglas med metervarefadbamser - »not that there is anything wrong with that«, som standup-komikeren Jerry Seinfeld ville sige.

»Jeg har gerne villet åbne noget i lufthavnen rigtig længe. Hovedårsagen er, at jeg synes, der mangler ordentlig øl derude. Jeg flyver meget og kan rigtig godt lide at få en øl inden« siger Mikkel Borg Bjergsø, manden bag Mikkeller.

Han ser en særlig forbindelse mellem flyrejse og ølindtag.

»Rejser er et frirum, hvor de almindelige regler ikke gælder. Du er væk fra dagligdagen og kan godt tage en øl klokken 7 om morgenen, hvis du vil«, siger Mikkel Borg Bjergsø, der også har udviklet en serie øl til SAS, og som bliver solgt om bord på det skandinaviske flyselskab.

Det har haltet med godt øl

Ordentligt øl er også noget, Carsten Berthelsen, forfatter til adskillige bøger om øl, har savnet i Danmarks største lufthavn. Han husker, at der tidligere har været en udskænkning fra en Nørrebro Bryghus-bar, og peger på, at en enkelt sportsbar i lufthavnen har et par specialøl, men udover det er der intet i Københavns Lufthavn, der matcher det format, som dansk mikrobryg besidder, lyder det fra Carsten Borg Berthelsen.



»Man må nok sige, at København og andre byer herhjemme er blevet rigtige ølbyer, så derfor er udvalget i Københavns Lufthavn noget skuffende for den specialølsøgende gæst. Jeg hilser det velkommen og synes, at det er på tide«, siger Carsten Berthelsen.

For Mikkel Borg Bjergsø handler den kommende bar i lufthavnen også om at kunne præsentere Mikkeller-produkterne til en masse gæster.

»Lufthavnen er et vildt godt udstillingsvindue. Der er mange ølturister, der kommer igennem derude. Jeg kan sagtens forestille mig, at nogle af vores mest hardcore fans, kunne finde på at købe en billig flybillet med Ryanair for at drikke øl hos os derude«, siger Mikkel Borg Bjergsø.

Cowboytoast og øl

Også The Bird CPH Airport kommer til at kunne servere øl for de rejsende. I forvejen har The Bird barer tre steder i København og er først og fremmet kendt for deres enorme udvalg af gin og tonic. Men i samarbejde med ølguruen Anders Kissmeyer vil der være masser af specialøl at vælge samt gourmetudgaver af grillbarklassikeren toasten.

»Vi tager gerne kampen op med burgerbølgen. For eksempel laver vi en cowboytoast med ølbraisseret tykkam og syltede rødløg«, forklarer Christian Juul Tønnesen, der er partner og driftschef i The Birds Cph.

Ifølge Carsten Berthelsen drikker du i øvrigt rigtig godt øl i Münchens lufthavn, hvor mikrobryggeriet Airbräu har udskænkning både før og efter sikkerhedskontrollen. Han har også drukket god øl i mange amerikanske lufthavne, mens han undrer sig over fraværet af andet end mainstreamøl i de belgiske lufthavne, når nu Belgien er »er verdens bedste ølland«.

Det er fra juni 2018, at Københavns Lufthavn udvider med 4.000 m2 mellem finger A og B i terminal 2 efter sikkerhedskontrollen. Der åbner blandt andet i alt 24 nye butikker, restauranter og cafeer. Efter planen står butikker og spisesteder klar til brug omkring sommer 2018. Ved udgangen af 2018 vil hele byggeriet stå færdigt.