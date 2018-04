Hoteltjek: Tag dine egne LP'er med til et af Stockholms lækreste hoteller Hotelkæden Scandic brillerer med art deco-hotellet Haymarket på Hötorget i den svenske hovedstad.

S candic-kæden børster det lidt støvede image af sig med det to år gamle Haymarket by Scandic i Stockholm.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Scandic. Hotelkæden har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Et smukt, designet hotel med sjove detaljer på værelset og en morgenmad, der får dig til at sidde ekstra længe, inden du vandrer ud i Stockholm.

Beliggenhed: Haymarket by Scandic ligger på Hötorget (deraf navnet Haymarket) i Norrmalm i det centrale Stockholm. 10 minutters gang fra Stockholms Centralstation, hvor både lyntogene fra København og Arlanda Express fra lufthavnen ruller ind.

Fakta Haymarket by Scandic, Hötorget13-15, SE-111 57, Stockholm, Sverige Godt:

God beliggenhed

Fine detaljer på værelset

Glimrende morgenmad Skidt:

Dårlig wi-fi-løsning

Manglende kabler til tv-opkobling

Hotellet åbnede i 2016 i en bygning, der før i tiden husede det fashionable stormagasin PUB (opkaldt efter bagmanden Paul U. Bergström).

Indretning: Det originale PUB var en smuk art deco-bygning. Og den stil har man videreført på Haymarket, der oser af de brølende 1920'ere, lige lovlig påtaget indimellem, med guld, bordeauxrød og svag rosa, velour og marmor.

Juniorsuiten 706 er indrettet med adskillige art deco-nik og moderne bekvemmeligheder som stor fladskærm og Nespresso-kaffemaskine.

Juniorsuiten 706 er indrettet med adskillige art deco-nik og moderne bekvemmeligheder som stor fladskærm og Nespresso-kaffemaskine. Foto: Sune Højrup Bencke

Også på værelse 706, en af hotellets 16 suiter. Foruden art deco-stemningen er der dobbeltseng, sofaarrangement spisebord med stole, masser af skabsplads, modemagasiner til fri afbenyttelse og udsigt over Stockholms tage.

Faciliteter: På alle hotellets suiter er der installeret en pladespiller. Og det er en sjov detalje. Specielt hvis du alligevel har tænkte dig at gå på long playing-jagt i de fine musikbutikker på Södermalm. Ellers må du tage til takke med suitens lille samling af skiver med Madonna, The Beach Boys, ELO eller Rod Stewarts 'A Night On the Town', der viser sig (særligt side 2) at være en overraskende god rockplade.

Tag dine egne plader med, hvis du ikke er den store fan af Rod Stewart. Eller Madonna, ELO eller The Beach Boys.

Der er også wi-fi, der ikke fungerer optimalt, samt stort tv med diverse kabler til opkobling af computere, men desværre ikke en Mac. Nespresso-maskinen er desuden en glimrende detalje.

Hotellets morgenmad er splendid. God kaffe, fine pandekager, lækre oste, croissanter, friskbagt brød, alskens æg og pølser. Listen er endeløs.

På Haymarket by Scandic findes også restauranten Paul, cafeen Greta og baren American.

Konklusion: En nat i juniorsuite med morgenmad koster gennemsnitligt 2.166 danske kroner. Der findes dog også billigere værelsesløsninger som et Classic-værelse (det billigste til ca. 1.440 kroner), Sleep, Spacious og Queen.