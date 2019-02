Tre storslåede vandreture på Madeira: Gennem skove fulde af duft og langs klipper, der styrter i havet

Madeiras varierede og dramatiske landskab har gjort blomsterøen til en af Europas mest populære vandredestinationer. Her kan man trave mellem forrevne klipper, kæmpe sig vej gennem tæt laurbærskov og indsnuse den friske bjergluft i øjenhøjde med skyerne. Her er en guide til tre smukke og vidt forskellige ture.

Som vandreglad turist på Madeira bør man sende en venlig (og svedig) tanke til fortidens øboere, da det er takket været deres visioner og knofedt, at øen i Atlanterhavet har nogle af Europas smukkeste og mest varierede vandreruter.

Madeira blev skabt af vulkanudbrud for 2,5 millioner år siden. I 1400-tallet dukkede de portugisiske søfarere op, og de gik straks i gang med det møjsommelige slid, det var at omforme den vilde og frodige natur til et kulturlandskab.

Indvandrerne bosatte sig langs kysterne, og de skaffede sig vand fra bjergene ved at anlægge vandkanaler, levadas, der strakte sig over hundredvis af kilometer. Vandkanalerne løb enten gennem øens urskove eller blev hugget ind i de lodrette bjergsider. Samtidig skabte indvandrerne også et forgrenet netværk af stier, veredas, som blev benyttet til transport af kvæg og fødevarer, og til når familierne trak i søndagstøjet for at besøge hinanden i de spredte landsbyer.

Fakta Sådan kommer du til Madeira Fly: SAS og Norwegian flyver i sommerhalvåret direkte fra København til Funchal. En billet koster ca. 3.000 kr. t/r. Lidt mere koster det at flyve via Lissabon med TAP. Til gengæld er der afrejse fra København hver dag hele året. Mange danske rejsearrangører har direkte charterfly til Madeira det meste af året. Også fra Billund. Gode råd: Vandresko eller -støvler, der støtter anklerne, er uundværlige.

Vandrestav, så man fordeler kropsvægten bedre, kan forhindre et fald.

Vandr med andre. Går du alene, så fortæl på hotellet eller til familie og venner derhjemme, hvor du skal vandre.

Tjek altid vejrudsigten, da vejret kan skifte ekstremt hurtigt.

Medbring godt med vand, bananer, energibarer og mobiltelefon med ekstern oplader. To gode apps: Hjemmesiden hedder walkmeguide.com, og app’en hedder Walkme. Begge steder finder du oversigt, kort og beskrivelser af alle vandreruter på Madeira. Fra hjemmesiden kan man også booke vandreguider, og der er over 160 autoriserede vandreguider på Madeira. MadeiraWeather kan oplyse om vejrudsigten præcis der, hvor du opholder dig på øen. Vis mere

I dag findes her 23 officielle vandreruter, og kombinerer man dem, er der over 60 vandreruter, man kan udforske på kryds og tværs. De officielle vandreruter hedder ’PR’ samt et tal. PR står for pequena rota, dvs. en rute, som er på under 30 kilometer.

De tre officielle ruter, som beskrives herunder, kan alle gås uden en officiel guide, mens nogle af de længere og mere afsidesliggende ruter kræver en lokal guide. Rart er det under alle omstændigheder, at Madeira ikke har farlige kryb, så man møder hverken slanger, edderkopper eller giftige insekter, når man vandrer. Højest ser man nogle store, farverige sommerfugle, et par sjældne stormfugle – og så selvfølgelig masser af eksotiske blomster og vilde, velduftende krydderier.

Foto: Frank Sebastian Hansen Vandreturen Vereda Pico Ruivo foregår i over 1.500 meters højde og er en af øens letteste. Men et hvil kan alligevel være tiltrængt.

Foto: Frank Sebastian Hansen Fra Madeiras højeste punkt på 1861 meter får man en smuk udsigt over øens frodige bjerglandskab.

Den nemme: Vereda Pico Ruivo (PR 1.2)

Det er først på eftermiddagen, da vi parkerer bilen ved Achada do Teixeira. En støvet parkeringsplads, der ligger i knap 1.600 meters højde. Vores plan er at vandre op til toppen af bjerget Pico Ruivo – Madeiras højeste punkt, der ligger i 1.862 meters højde.

Det er varmt, lige under 30 grader, og ikke en vind rører sig, hvilket er meget sjældent heroppe i bjergene. Vi har begge taget halvanden liter vand med, hvilket snart viser sig ikke at være en dråbe for meget.

Den stillestående varme har skabt en grå dis, og da vi begynder vandringen mod bjergtoppen, møder vi hurtigt en flok opkogte og storsvedende spanske vandrere, som tydeligvis har undervurderet varmen. Vi har i dagens anledning husket solhat og solbriller, og det første stykke føles som en hyggelig slentretur hen over den takkede bjergryg.

Vandreruten går ad en velholdt sti, og på længere strækninger er der endda anlagt brosten, så selv nybegyndere uden den helt store træning sagtens kan gå turen.

På bjergsiderne står døde, nøgne træer og rækker deres grene ud mod stien. Omkring os er det visne græs skriggult, mens de små buske ligner grønne farveklatter, og på de store, grå klippestykker ligger små firben og slikker sol. Vi vandrer over de spredte skyer og under os ligger svimlende slugter og stejle bjergsider. Det føles lidt som at vandre i et tredimensionelt Per Kirkeby-maleri, og de eneste bevægelser i horisonten er to store ørne, som svæver i langsomme spiraler 50 meter under os.

Efter nogle kilometer møder vi et skilt, der markerer vandreruten PR 1.1, Vereda da Ilha, hvor en sti går 8 kilometer stejlt nedad mod landsbyen Ilha. Vi overvejer et øjeblik, men fortrænger både kaffetørst og nysgerrighed, da vi i så fald skal tilbage ad samme vej – op.

I stedet fortsætter vi mod den lille bjerghytte Casa de Abrigo do Pico Ruivo. Her investerer vi i et par kolde colaer og et par halvt smeltede Mars-barer, smider vandrestøvlerne og indtager provianten i skyggen af nogle pinjetræer. I skyggen ligger også en gruppe hollandske vandrere og hviler sig, og de fortæller os, at de er kommet ad vandreruten Vereda da Encumeada, PR 1.3. En 11,2 kilometer lang rute, som strækker sig hen over det kuperede bjergpas, Encumeada. Pludselig forstår vi bedre, hvorfor de ser lidt udkørte ud.

Vi snører støvlerne og forcerer de sidste par hundrede meter opad til toppen af Pico Ruivo, hvorfra vi kan se bjerget Pico da Torres. Langt nede ligger også dalen Curral das Freiras – Nonnernes Dal. En skjult dal, hvor de lokale nonner søgte ly, når pirater i fortiden angreb Madeiras største by, Funchal.

Info: Vereda Pico Ruivo (PR 1.2). Distance: 5,5 km t/r. Varighed: ca. 2,5 timer. Sværhedsgrad: nem.

Foto: Frank Sebastian Hansen Laurbærskoven ved Rabaçal giver læ og dufter skønt.

Foto: Frank Sebastian Hansen Som navnet tilsiger, byder Leveda das 25 fontes på 25 små vandfald, kilder og laguner langs ruten.

Foto: Frank Sebastian Hansen På Levada das 25 fontes har du mulighed for at opleve det bedste fra Madeiras plante- og dyreliv.

Den idylliske: Levada das 25 fontes (PR 6)

Det første, vi lægger mærke til, er den krydrede duft af laurbær, som hænger i luften. Dagens vandretur skal foregå fra Rabaçal, der er omgivet af tæt laurbærskov.

Madeiras ældste skov ligger som et bugtende, neongrønt tæppe rullet ud over hele dalen, og de første 1,5 kilometer af vandreturen frem til naturstyrelsens hus, Casa de Abrigo, går vi ad en asfalteret vej. For få euro kan man få et polstret sæde i en turisttaxa, som fragter én ned til huset, men vi vælger at vandre, da vejen ned til Casa de Abrigo slanger sig gennem den tætte, velduftende skov.