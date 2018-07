Vil du gerne vandre i det smukke bagland ved Sisimiut om sommeren, så vent til august. Myggene i Grønland er ikke for sjov! Husk at fortælle folk, hvor du går hen, og hvornår du senest er tilbage. Kombiner evt. turen til Sisimiut med at gå Grønlands mest berømte vandretur, Arctic Circle Trail, der går mellem Sisimiut og Kangerlussuaq.

Weekend i Sisimiut: Her er der næsten garanti for nordlys Grønlands næststørste by er et sted for naturelskere. Byen er kendt for sit fantastiske bagland, som man kan opleve på hundeslæde, snescooter eller langrendsski. Men der er også masser af kulturoplevelser i vente i byen.