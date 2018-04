Nu kan du lære at lave insektburgere via Airbnb København er den første nordiske by, hvor du nu kan booke eller tilbyde aktiviteter på Airbnb.

Du kender sikkert Airbnb som portalen, hvor man enten booker overnatninger eller selv lejer sin bolig ud, hvis man skal på ferie.

Men nu lancerer virksomheden konceptet 'Experiences' i København som den første by i Norden, som går ud på, at rejsende kan booke lokalt arrangerede aktiviteter.

For eksempel kan man lære at lave burgere med insekter med græshoppe-mayo til, tage på cykeltur med en lokal, der viser de mindre kendte dele af København frem, lave kunst med linoleumstryk eller tage kæresten med på croquis-kursus. På den måde skulle besøgende få mulighed for at opleve forskellige sider af København og møde lokalbefolkningen på nært hold.

»Vi ønsker at tilbyde noget, du ikke kan finde andre steder på nettet. Turister vil noget mere end at tage selfies med Den lille Havfrue sammen med tusinde andre turister«, sagde Rens School, Territory Manager for Airbnb Trips i Norden ved lanceringen i mandags på Statens Museum for Kunst i København.

Foto: Eva Holtegaard-Kasler Lær at lave linoleumstryk via Airbnb. Et fire timers kursus koster 600 kroner.

»De nye aktiviteter gør det muligt for danskerne at blive mikro-iværksættere, som kan få del af turismen i byen ved at dele deres interesser med gæster fra hele verden«, fortsatte han.

Prisen for aktiviteten må værten selv bestemme, men for eksempel koster det 150 kroner at lære at lave insektburgere i cirka to timer og 200 kroner for croquis-kurset.



Foto: Eva Holtegaard-Kasler Lær at lave burgere med selleri og insekter i stedet for kød.

Ikke en trussel for autoriserede guider

Selv om man nu kan booke en rundtur med en københavner på Airbnb, ser man det hos Visit Denmark ikke som en trussel for de autoriserede guider.

»Vi er glade for, at der kommer mere fokus på turisterne. Vi tror ikke, det vil udkonkurrere de autoriserede guider, men blot gavne turismen«, siger Relationships Manager i Visit Denmark Eva Thybo.

Allerede nu tilbyder Airbnb over 5.000 aktiviteter i over 60 byer i verden. Skal du for eksempel til Berlin, kan du få kunstundervisning i at male grafitti, og i Paris kan du lære at lave klassiske franske pandekager.