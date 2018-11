Fløjlsblødt sand og turkisfarvet vand: Her er det oplagte alternativ til overrendte Thailand Den cambodjanske ø Koh Rong har det hele – og den er i fuld gang med at udvikle sig fra primitiv backpackerdestination til også at tilbyde familieferie ved de mange uspolerede strande.

»Take my hand. Take my whole life too ...«.



Tonerne fra det gamle Elvis-hit, der ruller ud over stranden, slår en stemning an, der til fulde lever op til hotelvært Robbies løfte om, han ville sætte romantisk musik på.

Fakta Sådan kommer du til Cambodjas øer

Rejsen dertil: Der findes ingen direkte forbindelser mellem København og Cambodja. Men Thai Airways har en god forbindelse til hovedstaden, Phnom Penh, via Bangkok. Man kan også nøjes med at flyve til Bangkok og videre derfra med bus. Det er oplagt, hvis man planlægger et stop ved Angkor-ruinerne ved Siem Reap. Sihanoukville nås på 6-8 timer fra Phnom Penh med bus eller tog. Cambodjas eneste togstrækning, Phnom Penh-Kampot-Sihanoukville, genåbnede i 2016 efter 14 års lukning. Det er dog mest turister, der benytter sig af den, og den kører kun fredag, lørdag, søndag. Det nationale flyselskab, Royal Angkor Air, flyver mellem Phnom Penh, Siem Reap og Sihanoukville. Sådan kommer du ud til øerne: Sihanoukville er porten ud til Cambodjas øer. Den har selv har 6 gode strande med hver sit særpræg. Otres Beach er den fredeligste, ca. 5 km uden for Sihanoukville. I Sihanoukville er der utallige turistoperatører, der tilbyder sejlture ud til de forskellige øer i området. De fleste ture sejler ud til 3 forskellige øer i området, stopper på de bedste snorkelsteder og gør også stop ved en 7 m høj klippe, Elephant Rock, hvorfra man kan springe i vandet. Visum: Indrejse kræver visum. Køb et e-visum på forhånd på evisa.gov.kh. Det mindsker ventetiden ved grænsen markant. Visum koster 36 dollars. Valuta: Der kan betales med både dollars og cambodianske riel. Hæv dine penge i dollars, ellers kommer du hurtigt til at have mange pengesedler på dig, da riel er mindre værd. Der er en fast vekselkurs på 1 dollar: 4.000 riel, og du vil ofte få dine byttepenge i riel. Der er hæveautomater i alle større byer, men husk at hæve, inden du tager ud på øerne. Vaccinationer og malaria: Det er en god idé med vacciner mod stivkrampe, difteri og hepatitis A. De cambodjanske myndigheder kræver gul feber vaccination, hvis man kommer rejsende fra et land med risiko for gul feber – også hvis man har været i transit mere end 12 timer. Der er risiko for malaria – men den er ikke høj. Man kan vælge at tage malariamedicin. Vil man ikke det, er det vigtigt at undgå myggestik – det gør man nemmest med myggebalsam købt i Cambodja med højt DEET-indhold. Rejsetidspunkt: November til februar er den mindst varme del af året uden for regnsæsonen med temperaturer på ca. 30 grader midt på dagen. Vis mere

Rundtomkring i sandet står hotellets gæster i små grupper omkring papirlanterner, som de holder ud i strakte arme, mens de venter på, at lanternerne bliver fyldt med varm luft fra en lille klump brændende voks, så de kan lette og svæve ud over den lille bugt ved Coconut Beach. Imens løber Robbie ivrigt rundt og instruerer i, hvordan man bedst får den skrøbelige papirlanterne i luften.

Inden længe er himlen prikket af de orangefarvede lanterner, der langsomt svæver ud over bugten, og gæsterne sukker og knipser løs med deres smartphones.

Lanterner er egentlig ikke cambodjansk skik, men hotelvært Robbie fik ideen af nogle franske gæster, og nu er det blevet et fast indslag på hotellet. Foto: Martine Lind Krebs

Koh Rong er en af øerne ud for Cambodjas kyst, som tiltrækker stadig flere turister. Man kommer til Koh Rong efter cirka 45 minutters sejlads fra byen Sihanoukville.

I kokospalmernes skygge

Koh Rong er egentlig kendt som Cambodjas største festø, og familier og par på jagt efter en fredelig ferie foretrækker ofte nogle af de andre øer i Cambodja. Men søger man væk fra hovedstranden og om på Coconut Beach, som vi har gjort, er der en afslappet atmosfære og fred og ro.

Den lille bugt Coconut Beach har fået sit navn efter stedets mange kokospalmer, der kaster lidt tiltrængt skygge over de liggestole, som de 4-5 hoteller har stillet frem helt nede i vandkanten.

Sandet er varmt og lysegult, og lysten til at gå barfodet melder sig med det samme, når man går i land. Havbunden skråner kun ganske lidt, og den lave dybde gør stranden velegnet til børn og får vandet til at lyse turkisblåt og indbydende. Når tidevandet trækker sig tilbage, blottes havbunden, så man kan gå på jagt efter skaller og spændende smådyr.

3 andre øer i Cambodja

1. Koh Rong Sanloem Turismen på den 10 km lange, hesteskoformede ø satser på at være det fredelige og romantiske alternativ til Koh Rong, der ligger lidt nord for Koh Rong Sanloem. De to øer ligger blot 10 minutters sejlads fra hinanden og kan nås med de samme både fra Sihanoukville. Øens mest besøgte strand er Saracen Bay på østkysten. Vil man gerne føle sig langt væk fra alting, kan man vandre til fods eller sejle med privat båd til strandene på vestkysten.

2. Koh Ta Kiev Rygterne om en hemmelig begravet sørøverskat går godt i tråd med den øde ø-fornemmelse, som man får på Koh Ta Kiev, der er naturskøn, og hvor turismen ikke fylder ret meget. Ressorterne herude er primitive – uden vand, aircondition og internet. Men hvem har brug for det, når bare der er en god hængekøje og en god bog? Koh Ta Kiev er også stedet at udforske junglen, hvor der lever eksotiske fugle, orkideer og kødædende planter. Snorklingen er mindst lige så fantastisk. Den 4 km lange ø er mindre end Koh Rong og Koh Rong Sanloem og ligger tættere på kysten. Den nås på en times tid med båd fra Otres Beach i Sihanoukville. 3. Koh Thmei Går du efter den helt øde fornemmelse, skal du vælge den 9 km lange ø Koh Thmei. Øen nås med båd, ca. 1 times sejlads, fra fiskerlandsbyen Koh Kchhang. Hertil kommer man med bil fra Sihanoukville, ca. 45 min. Øen er en del af nationalparken Ream National Park, og man kan for eksempel spotte 145 forskellige fuglearter og være heldig at se delfiner og havørne. Der er ikke så mange overnatningsmuligheder, faktisk kun den ene, som er en øko-resort. Spørgsmålet er, hvor længe freden varer. Store firmaer har koncessioner til øen, der er bl.a. planer om at anlægge en bro til fastlandet. Vis mere

I den fjerne ende af stranden ligger det lille hotel Coconut Beach Bungalows, hvor vi skal overnatte. Hotellet består af 10 bungalows, dobbelt så mange telte og 10 værelser med fælles bad. Hotellet har sin egen skyggefulde private strand, hvor der er liggestole og hængekøjer i træerne. Her bliver der tændt bål om aftenen, og især de af gæsterne, som overnatter i telte, samles rundt om bålet og sludrer om deres rejseoplevelser.

Lige foran hotellet er der bygget en vandgynge, hvor det er godt at tage en pause fra snorklingen, som Storm (9) og Victor (11) gør her. Foto: Martine Lind Krebs

Et lille stykke ude i vandet foran det private strandområde har hotellets personale bygget en havgynge af drivtømmer, som virker tillokkende både børn og voksne. Kæresteparrene knipser billeder af hinanden på gyngen, som leder tankerne hen på rokokomalerier af gyngende adelskvinder med brusende skørter.

Hotelværten på Coconut Beach Bungalows, Robbie, hedder egentlig Kang Sereyrath, men han har tilpasset sit navn efter turisterne, der har meget nemmere ved at udtale Robbie. Det er fire år siden, han åbnede hotellet, som han driver i fællesskab med sin søster, Sok Channpisey, som går under det – for turisterne mere mundrette – Pia.

Kang Sereyrath - eller Robbie, som han kalder sig - har ikke holdt ferie, siden hotellet åbnede for fire år siden. Han er hele tiden på benene for at give alle gæster så god en oplevelse som muligt. Foto: Martine Lind Krebs

Ideen med papirlanternerne fik Robbie fra et fransk par, der foreslog ham at introducere konceptet, og nu er det et fast indslag cirka en gang om ugen, når vinden er rigtig, fortæller han senere.

»Alt, hvad jeg gør, har jeg lært af turisterne«, forklarer han.

Turismen i Cambodja er hastigt voksende, men endnu er der ikke mange danskere, der vælger landet som feriedestination. I 2016 var det omkring 10.000 ud af Cambodjas omkring 5 millioner turister, der var danske. Omkring 1 million af Cambodjas turister finder årligt frem til byen Sihanoukville, hvorfra der er adgang til Cambodjas øer.

Et familieforetagende

Det er ikke let for Robbie at finde 10 minutter til en lille snak om Coconut Beach Bungalows historie. En gruppe vil høre om bådture, og en kvinde er ved at tjekke ud. Robbie sender hende videre på rejsen med den klassiske cambodjanske hilsen, hvor hænderne samles foran brystet, og man bøjer hovedet let.

Han fortæller, at hans far købte grunden, hvor Coconut Beach Bungalows ligger, for 17 år siden. Hovedstranden på Koh Rong, Koh Touch, besøges mest af alt af unge backpackere på jagt efter en god fest, så Robbie og hans søster havde en forventning om at kunne tiltrække par og børnefamilier på jagt efter en fredeligere ferie.

På en af de små ubeboede øer ud for Cambodjas kyst finder man Elephant Rock, som er et stop på mange turistsejlture. Fra klippen er der et spring på cirka 7 meter ned i vandet. Her er 11-årige Victor ved at tage tilløb. Foto: Martine Lind Krebs

Forretningsplanen slog ikke fejl. På 4 år er deres hotel vokset fra 2 bungalows og 4 telte til, at de nu ikke har noget ønske om at blive større. Samtidig er der kommet en lille håndfuld nye hoteller og hostels til Coconut Beach, der dog stadig appellerer til børnefamilier.

Man skal blot få meter ud i vandet i den lille bugt, før det er en god idé at tage snorkel og maske på og rette blikket ned mod havbunden. Godt nok er der kun få levende koraller, men klipperne ved mundingen af bugten er på begge sider hjem for et rigt liv af smukke, farverige fisk.

Unge fyre tilbyder sejlture ud til de omkringliggende øer, hvor man finder levende koraller med endnu mere at kigge på.



Vandreture igennem junglen kan føre én til den nærliggende fiskerlandsby Derm Tkov eller til nogle af de andre strande på øen. Og man skal ikke mange skridt ind i junglen, før man kan støde på en makkak-abe, en farvestrålende sommerfugl eller et af Koh Rongs utallige firben eller gekkoer. Kvækkene fra de store tokay-gekkoer er tit det sidste, man hører, inden man falder i søvn.

»Gekkoooo, gekkoooo«, kvækker de.