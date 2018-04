Færinger forsvarer grindedrab i ny film Årligt dræber færingerne cirka 800 grindehvaler, og den blodige jagt tiltrækker både nysgerrige turister og aktivister.

Det årlige grindejagt på Færøerne i august er ikke kun en magnet for turister med skudklare kameraer, men vækker også forargelse og stærk modstand. Aktivister forsøger at stoppe jagten og frelse hvalerne.

I en ny dokumentar, 'The Islands and the Whales', får færingerne mulighed til at forklare og forsvare grindedrabet. Den skotske instruktør Mike Day har brugt fem år på at filme 'Øerne og Hvalerne', og ifølge avisen The Guardian er det lykkedes ham at få færingerne i tale.

Day overbeviste færingerne om, at han ikke kun var ude på at skabe den sædvanlige sensation med blodige billeder i fjordene, men ønskede at forstå, hvad der driver færingerne. Han ville hverken gøre færingerne til helte eller dæmonisere dem.

Langt til supermarkedet

En færing siger, at det handler om at afvise påvirkning udefra og »beskytte vores levevis«. Hvalerne dræbes med et stik gennem ryghvirvlen af særligt uddannede folk. Ifølge færingerne lider dyrene ikke. Den blodige slagtning forarger os, fordi slagterier normalt er lukkede, og vi ser ikke, hvad der foregår, når køer og grise må lade livet.

Men det handler også om mad. Ude på de små øer er der langt til supermarkedet, og beboerne lever hovedsagelig af naturen: fisk, fugle og får samt dyrkning af kartofler, majroer og rabarber. Hvalkødet er et godt supplement, men der er et helbredsmæssigt problem: Indholdet af kviksølv er højt, og når færingerne renser havfugle, er der ofte plastik i dem.

Foto: Jens Dresling Får udgør sammen med fisk og fugle en stor del af diæten på Færøerne som her ved Hósvík på øen Streymoy.

Får udgør sammen med fisk og fugle en stor del af diæten på Færøerne som her ved Hósvík på øen Streymoy. Foto: Jens Dresling

Da Politiken for år tilbage var på fisketur med Magni Blástein fra bygden Vestmanna, forsvarede skipper grindejagten med følgende ord:

»Vi er et jægersamfund, og man må dræbe for at få noget at spise. Det tager 10 minutter, og så er alle dyrene i en flok på 50-200 grinder aflivet. Sidst jeg var med her i Vestmanna, slagtede vi cirka 100 grinder, hvilket betød, at et par tusinde mennesker kunne få noget at spise«.

Iransk protest mod grise

Filminstruktør Mike Day er skeptisk over for de sejlende aktivister, som vil stoppe grindedrabet. Han sammenligner det med, at et iransk skib sejler op ad Themsen, og iranerne siger, at briterne ikke må spise gris, fordi det er syndigt, og grisen er et intelligent dyr.

»Det ville få briterne ned på flodbredden med bacon rolls for at protestere. Og det er selvfølgelig reaktionen deroppe (på Færøerne, red.)«, siger Mike Day.