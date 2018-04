22 restauranter, 24 pools og 2.759 kahytter: Nu sejler verdens største krydstogtskib 'Symphony of the Seas' er efter tre års konstruktion nu sejlklar i Middelhavet.

FOR ABONNENTER

Tre år og 4.700 skibsbyggere. Det skulle der til for selskabet Royal Caribbean International at bygge verdens største krydstogtskib, 'Symphony of the Seas', der nu sejler i Middelhavet.