820 kilometer lang cykelrute fra Padborg til Møn åbner Østersøruten åbner på lørdag og binder det sydlige Danmark sammen i et ottetal.

Her er en udfordring til cykelentusiasterne. En 820 kilometer lang cykelrute åbner i det sydlige Danmark.

Ruten er kystnær og snor sig som et ottetal fra Padborg i vest til Møn i øst. Undervejs cykler man igennem gamle købsstæder og nationale seværdigheder. For eksempel cykler man forbi Møns Klint, Nakskov Fjord, Koldinghus og Christiansfeld.



Foto: Vejdirektoratet

Østersøruten skal trække flere turister til kysterne for at træde i pedalerne og opleve det sydlige Danmark.

17 syddanske kommuner har samarbejdet med Vejdirektoratet og lavet en ruteskiltning, der sikrer, at cyklisterne kan finde vej på ruten.

»Vi glæder os over, at det er lykkedes at etablere dette partnerskab omkring udvikling af ruten. Vi er overbeviste om, at investeringen vil resultere i en rute fyldt med masser af udenlandske cykelturister i løbet af få år«, siger direktør i VisitDenmark, Jan Olsen, i en pressemeddelelse.

Nu er den fysiske infrastruktur på plads, og det lokale turisterhverv kan gå i gang med at udvikle cykelpakker til turisterne. På Fyn er man allerede godt i gang med udviklingen af Fyn-cyklen, som turister kan leje. Det gør det muligt at leje en cykel med tilhørende bagagetransport, som allerede skal stå klar i den kommende sæson.