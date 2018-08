Hov: Bygningerne når mig kun til midt på låret Minibyer som den i Varde tiltrækker tusindvis af besøgende og er en attraktion for både børn og voksne.

Langsomt går jeg ned ad Storegade forbi den imponerende Kampmannske Gård og ind på Kræmmergade, over Torvet mod Det Gamle Rådhus og videre ad Vestergade mod Den Palludanske Gård. Men hør, hvad er det? De gamle købmandsgårde og øvrige bygninger, når mig kun til midt på låret. Er jeg havnet i lilleputternes land?

Nej, vi er ikke som kaptajn Lemuel Gulliver i den engelske forfatter Jonathan Swifts bog 'Gullivers rejser' strandet blandt 'puslinger', men vandrer rundt i Arnbjergparken i Varde Miniby.

Foto: Morten Langkilde Den Paludanske Gård i Varde Miniby er en af Jørn Jensen (tv.) og Kurt Hansens favoritbygninger.

»I Minibyen er der 330 bygninger, der viser købstaden Varde, som den så ud omkring 1866. Husene er nøjagtige kopier og fremstillet efter gamle tegninger, som en arkitekt har fundet frem. Rådhuset på Torvet har fået dispensation, for det stammer fra 1872. Underligt nok kunne man ikke finde tegningerne, så vores husarkitekt måtte selv måle den rigtige bygning op. Her har vi også måttet gå lidt på kompromis. Det oprindelige rådhus har skifertag, men vores kopi har blytag, fordi vi ikke kunne skære skifer så tyndt«, fortæller Jørn Jensen fra Varde Miniby, der stadig er under opførelse.

Minihuse er tungt arbejde

Jørn Jensen er en af de 13 frivillige, som arbejder i Minibyen og på det tilhørende værksted. Som de øvrige 12 er Jørn Jensen pensionist. Han var tidligere landmand i Outrup, men flyttede til Varde efter pensioneringen. Han kunne ikke »forlige sig med bare at læse avis og se tv« og meldte sig derfor til at arbejde i Minibyen. Sammen med den pensionerede procesoperatør Kurt Hansen viser han os rundt i den lille by.

»På holdet er der pensionerede murere, tømrere, en enkelt smed og så sådan nogle som os. Efter fem år i Minibyen er jeg lige blevet udlært«, ler Kurt Hansen.

Det første hus blev bygget i forbindelse med Håndværkerforeningens 60-års jubilæum i 1926. Det næste hus kom først til 40 år senere, da Håndværkerforeningen fejrede sit 100-års jubilæum, og Minibyens historie regnes fra 1966.

Foto: Morten Langkilde Selv i kirketiden må besøgende betræde græsser i Varde Miniby.

Arbejdet i Minibyen er præcisionsarbejde, siger Jørn Jensen. Ikke alene er husene placeret, hvor de står og stod i virkeligheden, det samme er vejene, som også er anlagt i det rigtige størrelsesforhold.

Normalt er tre mand på arbejde i Minibyen om sommeren. De reparerer bygninger og holder orden. Da Politiken besøger Minibyen, står Den Gamle Præstegård under en presenning, fordi den skal have nye tagsten, cirka 1.400, får Kurt Hansen det til.

Selv om husene er små, kan det være tungt arbejde at være medarbejder i Minibyen:

»Den Paludanske Gård, som Kurt og jeg har været med til at bygge, vejer eksempelvis 2,5 tons, så det kræver flere mand at bære den«, fortæller Jørn Jensen. Sammen med Den Kampmannske Gård og Jugendhuset er Den Paludanske Gård de to minibyggeres favoritter.