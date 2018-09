Udbredt skepsis: Skal vi have makreller til morgenmad? Skumsprøjt, mågeskrig og sprællende makreller. I Nordirland kan man komme på sejltur og fange fisk, der indgår i en delikat morgenmad tilbage på land.

»I dag skal I fange jeres egen morgenmad«.

Ordene falder fra den storsmilende, nordirske kvinde Wendy Gallagher, der tilsyneladende hører til de morgenfriske typer. Hun slår hænderne sammen og peger på den fiskekutter, der ligger og vugger ved siden af os.

»Om lidt sejler vi ud på havet, og så er det vores håb, at I fanger en masse makreller«, siger hun.

Rejsedeklaration

Politikens rejse var betalt af Tourism Ireland. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Vi er en gruppe på seks, der sammen skal på fisketur med afgang fra havnen i Portrush midt på den forrevne nordirske kyst. Fiskerlandsbyen sover endnu, og dialogen mellem os består af klatøjede enstavelsesord. I havnens stille vand vugger kuttere og andre små fartøjer side om side i skumringen.

Mens de første spæde toner af dagslys viser sig på den dunkle morgenhimmel, forklarer Wendy Gallagher, at vi har en ganske særlig oplevelse i vente, for der er mange gode makreller i havet lige nu.

»Dem fileterer vi på båden, og når klokken er 8, sejler vi ind til Portrush igen med fangsten og afleverer dem til kokkene derovre«.

Wendy Gallagher peger på en café i havnens modsatte side.

»Det er cafeen Babushka, og kokkene er mestre i at tilberede frisk fisk. Så hvis I er sultne, er I nødt til at fange mange makreller. Ellers bliver der ikke ret meget morgenmad til jer«, siger den nordirske kvinde med glimt øjet og tilføjer, at stort set alle råvarer på Babushka er lokalt producerede.

Sådan kommer du på fisketur i Portrush

Portrush ligger midt på den pittoreske Causeway Coastal Route – en 246 km snoet hovedvej mellem Belfast og Londonderry. Flyv til Belfast eller Dublin i Irland længere mod syd. Man bør leje bil for at få det optimale ud af turen. Der går også lokaltog til Portrush. Der er hoteller og B&B’s langs hele ruten, også i Portrush og omegn. Læs mere om Portrush og Nordirland: ireland.com Morgenfisketurene 'Catch & Sea' afgår fra Portrush i hele sommerhalvåret (april-oktober). Afgangstidspunkt afhænger af solopgang. Der sejles kun med grupper på min. 6 personer og maks. 12. Det er ikke et krav, at man kommer som en i forvejen samlet gruppe. Børn er velkomne. Turene varer ca. to timer, og der sørges for let forplejning som kaffe og kiks om bord. Pris: 55 pund (470 kr.) for turen, inkl. introduktion til fiskeri og efterfølgende gourmetmorgenmad på Babushka. Man kan booke her: fishportrush.net Vis mere

Flere i gruppen ser en anelse skeptiske på hinanden. Imens forklarer Wendy Gallagher, der er lokal mad- og råvareentreprenør, mere om konceptet Catch & Sea, der i al sin enkelthed går ud på, at man er fælles om at fange sin morgenmad og samtidig får en social oplevelse ude på havet.

»Vi har både vennepar, storfamilier med mindre børn og grupper af folk, der ikke kender hinanden med ud at sejle« smiler hun.

Kort efter er vi på plads på dækket, og vores fiskekutter tøffer med skipper Richard Connor ved roret ud af det søvnige havneløb.

Den forladte middelalderborg

Mens vi lægger Portrush og fastlandet bag os, kravler solen op over Skotlands lave bjerge i øst og kaster et gyldent skær over det skummende hav. En mild og frisk vind griber fat i hår og ansigter, mens kutteren hopper let hen over bølgerne. Foran os har vi kig til vandskurede skær med fuglekolonier, og til begge sider kan vi se op og ned ad Nordirlands dramatiske og frodige kyst. Stejle klipper rejser sig direkte op fra havet og blotter den vulkanske undergrund, toppet med et blødt grønt tæppe af græs – alt sammen belyst af morgensolens guldskinnende stråler.

På sejlturen er der ikke blot udsigt helt over til Skotland. Man kommer også forbi borgruiner, her Dunluce Castle fra 1200-tallet, og steder, der er locations i tv-serien 'Game of Thrones'.. Foto: Kristoffer Flakstad

Mens Richard Connor leder efter gode steder at fiske, får vi øje på borgruinen Dunluce Castle, der troner dystert på de yderste klippesider. Borgen blev opført i 1200-tallet som sæde for jarlerne af Ulster. Sidst i 1600-tallet styrtede dele af den mægtige fæstning i havet, og nogle tiår senere opgav man beboelse på Dunluce, der lige siden har ligget som et minde fra en tid med rustninger, søslag og evige kampe om herredømmet over Irland.

Anderledes fredfyldt bliver der, da Richard Connor slukker motoren og beder os om at bemande bådens fiskestænger.

Efter en kort introduktion – og et lille kursus i, hvor dybt og lavt de forskellige fisk svømmer — er vi klar til at kaste linerne ud.

»I skal huske, at makreller svømmer ret tæt på overfladen, modsat eksempelvis torsk«, siger Richard Connor. »Lad os se, om I kan fange noget«.

Fisk på krogen

Det kræver tålmodighed at fiske. Efter et kvarters tid har ingen af os endnu fanget så meget som en enkelt lille makrel, men pludselig kan jeg mærke et ryk i min stang.