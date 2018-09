Hoteltjek: Svensk hotel vinder på udsigten Hotell Bogesund ligger i den lille kødstad Ulricehamn og har et perfekt udkig til søen Åsunden.

Hotell Bogesund har flere gode kort på hånden, men det absolutte trumfkort er værelsets fine udsigt til søen Åsunden.

Når aftenmørket falder på, tindrer lysene i de svenske hjem på den modsatte bred, og de træklædte bakker danner bløde former. Ud over at ligge højt oppe på kanten til søen er hotellet placeret centralt i den hyggelige lille købstad Ulricehamn.

Hotell Bogesund

Hotell Bogesund, Sturegatan 7, 523 30 Ulricehamn

Plus Udsigt Smagfuldt værelse Godt til prisen Minus Dårlig wi-fi Lydgener på diskoteksaftener Ulækkert afløb på toilettet

I middelalderen var byens navn Bogesund – deraf hotellets navn – men den ændrede navn efter dronning Ulrika Eleonoras død i 1741. Ulricehamn ligger en times kørsel øst for Göteborg og cirka 3,5 timer fra København, og byen har både et af Sydsveriges større alpine skicentre med otte pister og et fint børneområde samt Vasaløbscentret Lassalyckan, der var vært for World Cup i langrend sidste år.

Rejsedeklaration

Politikens ophold var betalt af Visit Sweden. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Ulricehamn har en hyggelig lille gågade, svømme- og bowlinghal, så der er mere end skisportsaktiviteter at besøge byen for.

Beliggenhed og indretning: Udefra ligner Hotell Bogesund så mange andre gennemsnitlige hoteller, men når man træder ind på værelset, er det tydeligt, at det er her, man har brugt renoveringskræfterne.

Familieværelset er to værelser lagt sammen med en dør i midten. Det fremstår nyindrettet efter den ledetråd, som dikterer indretningsbølgen lige nu: dybe blå farver på gulvtæpper og olivengrønne vægge, 70’er-lignende lampe og marmorbord med to stole i velourlignende stof.

Generelt er det en rar oplevelse at indlogere sig på Hotell Bogesund, som virker indbydende med sine varme farver, grønne planter og moderne møbler. Foto: Anne Louise Leth

Sengen i det store af værelserne er rummelig og blød, og på sengens højre side finder man badeværelset med karbad. På væggen ind mod det tilstødende værelse hænger et tv med et godt udvalg af kanaler, og nedenfor står et mindre skrivebord med bl.a. mulighed for at lave kaffe og te.

Rummene har mange lyskilder, der er med til at skabe en hyggelig stemning. Alene i det ene rum er der fire grønne (og ægte!) planter; en dejlig detalje og en sjældenhed på hotelværelser.

Stort set på samme vis er det tilstødende, lidt mindre værelse indrettet. Værelset er perfekt til en familie på fire, ikke mindst fordi der er to badeværelser og en naturlig opdeling, så børnene kan lege i det ene rum, mens forældrene kan få lidt fred i det tilstødende værelse.

Faciliteter og service:Hotellet har ud over 49 værelser en rummelig lobby og sauna mod betaling. I kælderen findes restaurant og tilhørende bar og terrasse. Da Politiken boede på Hotell Bogesund, var restauranten kun åben til morgenmad og frokost, men 26. februar åbnes med nye forpagtere i køkkenet for aftenservering. Det er godt for byen, som kun har få gode spisemuligheder i byen, herunder Restaurant Kallbadhuset, som har en fantastisk beliggenhed ude på søen foran hotellet, og som man bør unde sig en middag på.

Morgenmaden er buffet med et bredt udvalg, herunder røræg og bacon. Der er ikke tale om hjemmebag, friskpresset juice og hjemmelavet marmelade, men det kan man heller ikke forvente af et trestjernet hotel.

Hver lørdag aften har hotellet diskotek mellem klokken 20 og 2. Det gik ud over nattesøvnen, men vi blev ved ankomsten advaret om larm og tilbudt at flytte til et andet værelse, der ikke lå lige over baren. Vi orkede ikke bøvlet med at flytte værelse og fik i stedet vi udleveret ørepropper. Generelt var personalet imødekommende og venligt.

Konklusion: Et familieværelse for to voksne og to børn på Hotell Bogesund koster 1.600 skr. (1.200 kr.) inklusive morgenmad; en rimelig pris for et stort værelse med udsigt, og hvor en familie nemt kan være. Der var nogle små svipsere, såsom et ulækkert afløb i badekarret fuldt af hår. Wi-fi fungerede overraskende dårligt, og andre detaljer gav helhedsindtrykket ridser i lakken , som eksempelvis et manglende badeforhæng til badekarret, selv om der var skinne og ringe til det.