Klima. Øen har mildt tropisk klima året rundt. Temperaturen kommer sjældent over 28 grader om dagen og 22 om natten. Der blæser ofte en brise, og korte regnskyl forekommer. August-december er regntid. Øen ligger uden for orkanbæltet, men orkaner kan forekomme. Kriminaliteten er meget lav, men brug sund fornuft – flash ikke dyre smykker og ure, og gå ikke på stranden eller øde steder efter mørkets frembrud. Medbring altid både paraply og ekstra høj solfaktor på 30-50.

Flyrejsen. British Airways og Virgin flyver fra London Gatwick til Grenada med kort stop på St. Lucia. Man kan tage chancen og selv booke en uafhængig billet mellem København og Gatwick, evt. med overnatning på lufthavnshotel, hvilket Politikens udsendte gjorde. Eller man kan overlade det til et rejsebureau at sammensætte rejsen. Tyske Condor flyver til øen fra Frankfurt med kort stop på Barbados.

På den caribiske ø Grenada kan du have de fleste strande næsten for dig selv Grenada ligger uden for orkanbæltet og er nem at komme til fra Danmark. Øen prydes af smuk natur og flere af Vestindiens bedste strande – men har overraskende få turister.