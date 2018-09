Landet med det uforståelige sprog lokker turister til med kulturarv Det er kun en snes år siden, at waliserne fik kontrol over deres land efter 700 års engelsk herredømme. Men siden er Wales blomstret op i egen selvforståelse og initiativ. Den slumrende nationalitetsfølelse står nu i fuld flor, og der investeres i fremtiden.

Nogle putter sig mellem de drabelige klipper, mens andre præsenterer sig stolt på toppen, og enkelte er trukket lidt ind i landet beskyttet for fortidens pirater og andre med ondt i sinde.

Det er de smukke småbyer langs Wales

Rejsedeklaration

Politikens flybillet og ophold var betalt af VisitWales og VisitBritain. Selskaberne har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

’ sydkyst, det handler om. De ligger på række, den ene mere indtagende og charmerende end den anden. Der er mange af dem. Jeg har valgt tre, som betog mig:

The Mumbles ligger syv-otte km uden for Swansea, der er Wales’ andenstørste by. Den lille kystby med den lange promenade kaldes også Gateway to Gower – halvøen, som i 1958 blev udnævnt som Storbritanniens første område med særlig naturskønhed. The Mumbles er kendt for sit fyrtårn fra 1794, den viktorianske pier og Oystermouth Castle, som ligger højt over kysten med klipper og badebugter. En charmerende lille by med masser af gode restauranter.

Tenby ligger længere mod vest i

Fakta Sådan kommer du til Wales Med fly: Der er ingen direkte flyruter mellem Danmark og Wales. SAS flyver fra København til Manchester og Birmingham. EasyJet flyver fra København til Bristol og Manchester. British Airways flyver direkte fra Billund til Manchester.

Lokaltransport:Eksempel på rejsetid: Turen fra Manchester lufthavn med bus og tog til Caernarfon kan tage 4-5 timer. Der er et godt net af lokale bus- og togruter i Wales, hvis du ikke selv vil køre bil. Rundt i Wales: Det kan foregå i lejet bil. Der er venstrekørsel, men trafikken er normalt ikke så hektisk. Du skal bruge mønter til at betale for parkering mange steder. <blank>

Vejret: Ofte regnfuldt, sjældent rigtig koldt, men selv om sommeren er det en god idé at medbringe vand- og vindtæt tøj. <blank> Oplysninger om hele Wales



Pembrokeshire på sydkysten ud mod Carmarthen Bay og er en lidt større by. Det myldrer med turister i de smalle gader mellem de pastelfarvede huse med hoteller, forretninger og restauranter. Byen ligger højt over en lille havn på den ene side og stranden på den anden. Der er udflugtsbåde til Caldery Island, som er kendt for sit kloster og sine fine strande.

St. David’s ligger et par kilometer inde i landet på en lille halvø i det vestligste Pembrokeshire. Byen er en landsby, men den har city-status, for det er en by med katedral. Den ligger nede i et hul og er næsten usynlig, indtil man står ved siden af den. Placeringen skyldes, at den blev bygget ved siden af et kloster grundlagt i år 589, som var gemt mest muligt for hærgende vikinger.



Wales set fra snoede veje

er knap halv så stort som Danmark og har godt 3 millioner indbyggere. Naturen er utrolig varieret fra dramatisk klippekyst over flade landbrugsområder til det bjergrige indre og er med overskuelige afstande oplagt for en bilferie. Det tager godt tre en halv time at køre fra Chester i nord til hovedstaden Cardiff på sydkysten, men mere spændende er de mindre veje, som snor sig gennem landskabet.





Der er fine gennemgående veje i Wales, men oplevelserne gemmer sig ofte på de små kringlede veje, hvor to biler kun kan passere hinanden på vigepladserne. Foto: Judith Betak.

Turistmyndighederne foreslår tre forskellige nationale ruter, som kan opleves i bil – ja, også i tog, på cykel eller til fods, hvis man lyster – med forskellige emner og oplevelser.

The Costal Way: 290 km langs vestkysten og Cardigan-bugten gennem en række fine små kystbyer, brede sandstrande, høje klipper og maritime oplevelser, bl.a. delfinsafari i Cardigan Bay, hvor man også kan være heldig at se hvaler.

The North Wales Way: 120 km langs nordkysten, hvor man kommer forbi middelalderslottene Beaumaris, Caernarfon, Conwy og Harlech. Man kan evt. tage en afstikker til nationalparken Snowdonia med Wales højeste bjerg, Snowdon, 1.085 meter over havet.

The Cambrian Way: 300 km nord-syd gennem Wales bjergrige indre med nationalparker og mineområder. Nær Machynlleth er Corris Craft Center med masser af kunsthåndværk ved en tidligere skifermine, som nu bl.a. huser turistattraktionen King Arthur’s Labyrinth. Længere mod syd i Rhondda Heritage Park kan man få en Welsh Mining Experience, hvor tidligere minearbejdere viser rundt i minegange og fortæller om produktionen dengang.

Vejskilte har dobbelt tekst – både walisisk og engelsk – og når hastigheden skal ned, er der malet store bogstaver på vejen: araf og slow. Der undervises i walisisk i skolerne, og man mener, at omkring 20 procent af befolkningen taler sproget, som har rødder i det keltiske og synes helt uforståeligt. Se bare dette ordsprog: »Araf deg mae mynd ymhell«, som frit oversat betyder: »Den, der rejser langsomt, når langt«.

Vær med til at lave din egen gin

»Nu er temperaturen 60 grader. Krydderierne skal i«.



Alex slår entusiastisk ud med armene. Vi løfter låget af det, der ligner en saftkoger, og hælder enebær, koriander, kvan, paradiskorn og violrod nøje afvejet i hele og halve gram i den varme alkohol.



»Nu går der tyve minutter med at destillere. Derefter skal vi måle alkoholprocent, når vi tilsætter vand fra de 80 pct. til 40. Det gør vi med den her«, siger han og holder et rør op for øjet, som var det en kikkert. Det er et refraktometer, som med en dråbe af vores ginblanding på en lille plade kan vise den aktuelle alkoholprocent.

I Alex Jungmayrs nybyggede destilleri kan besøgende kreere deres egen gin. Foto: Judith Betak.

Alex med efternavnet Jungmayr er sammen med sin kone Ellen Wakelam gode eksempler på det nye Wales med initiativ og nytænkning. De boede i London. Hun var lærer, han arbejdede med reklame, og de ville geare ned og give deres små børn bedre rammer. Men hvordan?

De tog på en vandretur langs Wales’ kyst, mens de diskuterede mulighederne, hvorefter de flyttede hjem til Alex’ familie i Wales for at hjælpe med landbrug og udlejning af feriehytterne Plas-y-wern, hvor de ville tilføje noget nyt: et gindestilleri.

Her syv måneder efter er deres gin, Wales Wind, allerede en succes. Den sælges til lokale restauranter og barer, og han har kreeret signaturgin til flere hoteller. Senest er en gammel stald ombygget til lav-din-egen-gin-arrangementer. Det er blevet et hyggeligt lokale, der ligner en mellemting mellem en bar og et laboratorium, hvor han også har kedler til sin produktion. Beskedne 50 liter ad gangen.

Det er et sjovt stop på en rundtur. Der er cafe med mulighed for frokost, og vil man ikke selv fabrikere sin egen gin, kan man købe Alex’. Det er gået så stærkt med Wales Wind, at den endnu ikke har fået sin selvstændige hjemmeside. Stedet ligger mellem Cardigan og New Quay (A487).