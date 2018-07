Landbrugsstyrelsen: Lad være med at tage planter med hjem fra ferien Eksotiske planter fra syden kan være smukke og fristende at tage med hjem til Danmark. Men planterne kan bære på skadelige bakterier, biller eller svampesygdomme. Så nyd dem, hvor de er, lyder rådet.

Planterne sydpå er ofte helt anderledes, mystiske, farverige, eksotiske og skiller sig ud fra dem, vi kender i Danmark. Og det kan være fristende at tage en lille stikling med hjem i bagagen og plante den i baghaven.

Med lad hellere være med det, råder Landbrugsstyrelsen. Planten kan nemlig bære på skadelige bakterier, biller eller svampesygdomme.

Reglerne på området Inden for EU er der åbne grænser. Det betyder, at hvis du rejser til Danmark fra et andet land i EU, kan du generelt frit medbringe alle typer af planter og planteprodukter til privat brug. Dog gælder der særlige regler for udryddelsestruede planter omfattet af Washingtonkonventionen (Cites). Reglerne her afhænger af, hvor truede planterne er. Kilde: Landbrugsstyrelsen

»Konkret er vi bange for bakterien Xylella fastidiosa, som hærger i Sydeuropa lige nu. Den kan angribe over 300 plantearter – herunder tre af de meget økonomisk vigtige afgrøder for middelhavslandene: vin, oliven og citrusfrugter. Men den kan også angribe en lang række planter, der findes i den danske natur, som kirsebær, blomme og eg, og prydplanter som lavendel, nerie og pelargonie«, siger Kristine Riskær, der er enhedschef for Planter i Landbrugsstyrelsen.

Foto: Tanaka Juuyoh/Flickr Asiatisk Citrustræbuk er en stor bille, der kan angribe mange plantearter. Det er larven, der skader planterne ved at gnave gange i træernes stamme.

Asiatisk Citrustræbuk er en stor bille, der kan angribe mange plantearter. Det er larven, der skader planterne ved at gnave gange i træernes stamme. Foto: Tanaka Juuyoh/Flickr

Selv om det i mange tilfælde kan være fuldt lovligt, og planten ser sund og rask nok ud til at tage med hjem, kan det få store konsekvenser, ikke kun for ens egen have, men også naboernes – både dem tæt på og langt fra, da nogle skadegørere bliver båret af vinden.

»Det er ikke forbudt at tage planter med hjem fra en ferie i Sydeuropa. Derfor appellerer vi til de rejsendes sunde fornuft og opfordrer til ikke at tage planter med hjem, men nyde dem, hvor de er«, siger Kristine Riskær.

»Mange danskere er lige nu på vej på sommerferie, og derfor gør vi en ekstra indsats for at minde de rejsende om, at det kan have skadelige konsekvenser for naturen, hvis de tager plantemateriale med hjem til Danmark. Det kan være umuligt at se, om planten bærer en sygdom eller insekter på sig«, fortsætter hun.

»Vores råd er helt simpelt: Man skal fuldstændig undgå at tage planter og planteprodukter med hjem fra sin ferietur«, fastslår Kristine Riskær.

Der er endnu ikke en EU-lov, der siger, at det er forbudt at tage nogen former for planter med hjem fra udlandet.