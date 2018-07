Hoteller landet over savner taxaer Mange danske hoteller og restauranter oplever problemer med at skaffe taxaer til gæsterne, viser rundspørge.

Omkring syv ud af ti hoteller og restauranter oplever det som et problem, når de forsøger at skaffe en taxa til deres gæster.

Det viser en rundspørge blandt 213 hoteller og restauranter foretaget af Horesta, hovedorganisationen for hotel-, restaurant- og turisterhvervet.

I undersøgelsen oplever godt en femtedel af de adspurgte en gennemsnitlig ventetid på taxaer på over 40 minutter, når det står værst til i weekenden.

Det er alt for meget, mener politisk direktør for Horesta Kirsten Munch Andersen.

»Når vi ikke kan levere den forventede service, har det selvfølgelig konsekvenser for branchen. Men det har også konsekvenser for det renommé, som Danmark får blandt udenlandske gæster og turister«, siger hun.

At slutte en ferie eller en god restauranttur af med at stå og vente op til halvanden time på en taxa er bare en 'øv-oplevelse'.

Det mener direktør for Hotel Viking i Sæby, Brian Fabricius.

Han har et problem, som han langtfra står alene med - hans hotel har ofte svært ved at få fat i en taxa til gæsterne.

»Gæsterne kommer til os og spørger, om vi ikke er søde at ringe efter en taxa til dem. Så må vi nogle gange svare, at der lige går halvanden time«, siger Brian Fabricius.

»Jeg lever af, at folk har en god oplevelse, hele vejen fra de træder ind ad døren, til de er hjemme igen. Så det er bare et træls sidste indtryk at give«.

Ny lov skal skaffe flere taxaer på vejene

Ved begyndelsen af 2018 trådte den nye taxalov i kraft.

Den skal netop være med til at skaffe flere taxaer på vejene blandt andet ved at ophæve begrænsningen på antallet af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Begrænsningen hæves gradvist frem til 2021, indtil den bliver givet helt fri.

Så længe kan branchen dog ikke vente, mener politisk direktør for Horesta Kirsten Munch Andersen

»Der er brug for, at vi får løsnet op for antallet af tilladelser, der bliver givet«, siger hun.

Halvdelen af de adspurgte i Horesta-undersøgelsen vurderer, at ventetiden på taxaer er blevet længere det sidste år.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA).

Ministeriet henviser til en evaluering af loven i 2019.

ritzau