Ryanair skærer ned på Dublin-ansatte og giver strejkende skylden Over 100 piloter og 200 besætningsmedlemmer har fået opsigelsesvarsel, men kan muligvis fortsætte, hvis de vil flytte til Polen.

Ryanair skærer ned på sin flyflåde i Dublin fra 30 til 24 flyvemaskiner. Det irske lavprisselskab oplyser, at det bl.a. skyldes de irske piloters strejker, som har betydet, at kunderne har mistet tilliden til selskabet, så antallet af bookninger er faldet. Nedskæringerne vil betyde afskedigelser.

Over 100 piloter og 200 besætningsmedlemmer har fået et 90 dages opsigelsesvarsel, hvori der står, at deres service 'muligvis' ikke behøves efter 28. oktober, når Dublin-flåden skæres ned med 20 procent til vinter, skriver rejsehjemmesiden TravelMole.

Foto: Francisco Seco/AP Strejkende Ryanair-ansatte råber slagord under en todages arbejdsnedlæggelse i den spanske Adolfo Suarez-Barajas-lufthavn.

Lavprisselskabet vil nu konsultere de pågældende medarbejdere med henblik på afskedigelser, som vil blive besluttet på grundlag af Ryanairs vurdering af den enkeltes indsats, produktivitet, tilstedeværelse og ønske om at blive overført til andre baser.

Jobtilbud i Polen

En del af de irske medarbejdere vil blive tilbudt at blive overført til Polen, hvor Ryanairs polske flyselskab Ryanair Sun har stor succes. Derfor vil selskabet få yderligere 10 fly. I sommeren 2018 har Ryanair Sun kun haft fem fly til rådighed.

Bestyrelsen i Ryanair har besluttet at overføre flere fly til de markeder, hvor der er vækst som det polske, og det vil betyde færre fly og afskedigelser i de lande, hvor Ryanair mister passagerer, siger Peter Bellew, som står for Ryanairs flyoperationer, til TravelMole.

Foto: Francisco Seco/AP En frustreret kvinde sidder ved Ryanairs check-in i lufthavnen i Madrid.

»Ryanair opererer en flåde på over 450 fly fra 87 baser rundt omkring i Europa. Det kan vi kun gøre, hvis vi fortsætter med at tilbyde billige billetter, pålidelig service til vores kunder. Hvis vores ry for pålidelighed eller bookinger bliver ramt, så er baselukninger og potentielle jobnedskæringer som dem i Dublin en meget beklagelig konsekvens«, udtaler Peter Bellew.

100.000 ramt onsdag og torsdag

Lavprisselskabet er onsdag og torsdag ramt af omfattende strejker i Spanien, Portugal, Italien og Belgien. Strejkerne rammer 50.000 flypassagerer dagligt.

Det strejkende kabinepersonale kræver bedre arbejdsforhold og en løn, man kan leve af.