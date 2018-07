Hoteltjek: Den sidste konges bibliotek på sommerslottet havnede på et hotel Mercure Hotel i Hannover har både klassicisme og supermoderne funktionalisme.

Mercure Hotel i den tyske by Hannover er indrettet i en klassisk bygning fra 19. århundrede, men når man træder ind i receptionen, hilses man velkommen i supermoderne funktionalistiske omgivelser. Det samme gælder restauranten Le Châtaignier og Riesling Lounge.

Så kommer det store chok og endnu en tidsrejse. Denne gang når man træder ind i Salle Nollet. Lokalet domineres af et stort bord med plads til 20, mørke træpaneler, tunge bogskabe, store malerier og en gammel kamin. Et stilskifte, som har sin helt egen historie, fortæller Mercures direktør, Ulrich Heim:

»Georg Nollet var operasanger, og interiøret stammer fra Schloss Marienburg, som var sommerresidens for kongeriget Hannover i 1800-tallet. Slottet havde 140 værelser, og inventaret her skulle have været kong Georg V og dronning Maries bibliotek, men så røg parret i eksil, da Hannover blev annekteret af Preussen. Dronning Marie skænkede inventaret til Georg Nollet, som hun beundrede. Det hjalp nok også, at operasangerens far havde været frisør på slottet. Nollet ville bruge rummet til sammenkomster med sine kunstnervenner«.

Salle Nollet ligger i bygningens ældste del. På et tidspunkt tilhørte bygningen Siemens, som ville rive den ned og opføre en skyskraber. Det blev aldrig til noget, og i stedet købte Mercure-kæden bygningen. Siemens ønskede at tage Salle Nollet med, men det forhindrede fredningsmyndighederne.

I dag kan hotellets gæster nyde godt af Salle Nollet. Op til 20 hotelgæster kan spise middag i salen. Det koster ikke noget at leje salen, og Heim siger, at en middag for 20 personer koster omkring 700 euro eller 5.200 kroner.

Beliggenhed: Hotellet ligger centralt, og der er ikke langt til Hannovers seværdigheder i centrum eller til et af byens mange grønne områder.

Hannover har en regel om, at der ikke må være mere end 10 minutters gang til et grønt område, uanset om man opholder sig i en offentlig eller privat bygning.

Indretning: Forretningsfolk udgør en stor del af kundekredsen på Mercure Hotel, og det bærer værelsernes funktionalitet præg af.

Foto: Morten Langkilde Den digitale rejsende har gode arbejdsmuligheder på Mercure.

Værelse 437 har en velplaceret og -organiseret arbejdsplads, hvor den digitale og elektroniske rejsende kan tilslutte stort set alle slags apparater.

Service og faciliteter: Kokken Sascha Wagner huserer i Le Châtaignier, hvor der også arrangeres vinaftner med vine, som passer til en femrettersmenu.

Ulrich Heim fortæller, at hotellet har et helt specielt forhold til den tyske vinindustri og kun serverer tyske vine i mellemklasseprisniveauet.

Foto: Morten Langkilde Værelserne som her nummer 437 er anonyme og sterile, men funktionelle.

Politiken spiste kun morgenmad på Mercure Hotel, og det var en solid og mættende tysk morgenbuffet med naturyoghurt, masser af frugt, æggeretter, godt brød og ost.

Konklusion: Værelsesprisen går fra 90 til 130 euro (670 til 968 kroner), men der er masser af weekendtilbud. Morgenmad kommer oveni og koster 19 euro (142 kroner).

Pris og standard går hånd i hånd, men hotellet virker lidt sterilt på grund af sin funktionalitet og enkelthed, hvilket nok skyldes, at forretningsrejsende gerne vil have det sådan.

Men så er der lige Salle Nollet. Hotelgæster må ikke snyde sig for et kig derind, og Ulrich Heim viser det gerne frem, hvis man spørger.