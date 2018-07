Sidste planlagte undersøgelse af MH370's skæbne: Pårørende må leve uden svar på, hvad der skete, da flyet med deres kære forsvandt En ny undersøgelse giver ikke afgørende ny viden om, hvorfor et passagerfly forsvandt i 2014. Men de tilgængelige beviser peger på, at flyet bevidst blev styret væk fra sin planlagte rute.

En 495 sider lang undersøgelsesrapport, der udkom mandag, giver ingen klare svar på, hvad der skete, da Malaysia Airlines-flyet MH370 for fire år siden forsvandt med 239 personer om bord.

Ifølge lederen af undersøgelsesholdet bag den malaysiske rapporten, Kok Soo Chon, peger de tilgængelige beviser på ulovlig indblanding.

Det konkluderes blandt andet ud fra det faktum, at flyet manuelt blev styret væk fra den planlagte rute. Fejl i flyets systemer kan ikke forklare, hvorfor det afveg fra ruten. Desuden blev en såkaldt transponder, der sender og modtager signaler, afbrudt undervejs.

Undersøgelsesholdet har dog ikke noget bud på, hvem der skulle have blandet sig i styringen af flyet eller hvorfor.

Det malaysiske hold har gennemført undersøgelser af flyets to piloter; kaptajnen og styrmanden, uden at »afsløre uregelmæssigheder«, og har foretaget baggrundstjek af samtlige passagerer, der på papiret alle havde »et godt helbred«, siger Kok Soo Chon.

Muligheden for, at et pilot-selvmord kunne være årsagen til flyets forsvinden, kommenterede han ikke direkte på.

Frustrerede pårørende: »1605 dages rutsjetur, og stadig ingen afslutning«

Selv om der ikke er planlagt nye undersøgelser af flyets forsvinden, vil Kok Soo Chon ikke kalde rapporten den sidste om MH370.

»Det er ikke fundet et flyvrag. Ofrene er ikke fundet. Hvordan kunne dette være den sidste?«, siger han ifølge New York Times.

Den manglende afklaring frustrerer familierne til de forsvundne passagerer på flyet, der forsvandt 8. marts 2014 kort tid efter, det lettede fra Kuala Lumpur og med kurs mod Beijing.

»1.605 dages rutsjetur, og stadig ingen afslutning«, skriver facebook-gruppen for efterladte familiemedlemmer, 'MH370 Families', på deres side.

»Teamet konkluderede, at de var ude af stand til at pege på den sande årsag til, at #mh370 forsvandt. Simpelthen uacceptabelt for en 'afsluttende' rapport. Hvordan kan vi forhindre en anden MH370-ulykke i fremtiden?«, fortsætter opslaget på siden.

Det største mysterium i moderne luftfartshistorie

Den nye undersøgelse er den sidste i en lang række af forsøg på at opklare, hvad der skete med MH370.

Mellem 2014 og 2017 ledte eftersøgningsskibe udsendt af Malaysia, Kina og Australien efter flyet i et område 1.000 km ud for Australiens vestkyst.

Langt størstedelen af passagererne om bord på flyet var kinesere - 153 ud af de 239 personer. Malaysia har følge international luftfartslovgivning det overordnede ansvar for at finde flyet, og Australien tog del i eftersøgningen, fordi flyet menes at være styrtet i havet ud for landets kyst.

Man ledte efter flyet i et område på 120.000 kvadratkilometer, svarende til knap tre gange Danmarks areal, før man besluttede at indstille den fælles eftersøgning, der beløb sig til knap en milliard kroner.

I maj 2018 gav det private amerikanske selskab, Ocean Infinity, også op. Knap fire måneders søgning bestilt af den malaysiske regering havde ikke givet pote.

Flyets forsvinden anses som det største mysterium i moderne luftfartshistorie.