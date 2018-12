Femstjernet luksus i Nanjing: Når dronningen kan bo der ... Hotel Jinling i den kinesiske by Nanjing huser både kongelige og dødelige.

Dronning Margrethe boede på Jinling Hotel i Nanjing, da hun besøgte Kina i 2014, og når det femstjernede hotel er godt nok til vort statsoverhoved, er det også godt nok til mig.

Byen Nanjing er hovedstad i Jiangsu-provinsen i det østlige Kina. Efter kinesisk målestok er Nanjing ikke nogen stor by med ’kun’ en million indbyggere.

Jinling Hotel, 2 Han Zhong Road, Xin Jie Kou Square, Gu Lou, 210005 Nanjing, Kina Godt: Syv restauranter Superhøfligt personale Skidt: Byen er forurenet Enormt stort



Nanjing har andre danske forbindelser end dronningen og Politikens udsendte. Dronningen besøgte bl.a. byen for at hædre danskeren Bernhard Arp Sindberg, som var med til at redde 20.000 kinesere, da japanerne besatte byen i 1937 og dræbte omkring 300.000 kinesere.

Sindberg hyldes i Nanjings mindehal for massakren. Dronning Margrethe besøgte mindehallen, som desværre var lukket under Politikens besøg.

Beliggenhed:Jingling Hotel igger i byens erhvervskvarter, men er omgivet af butikker med masser af indkøbsmuligheder både i østlig og vestlig stil. Hotellet har også selv flere butikker, som dog ikke er i den billige ende.

Nanjing er en gammel produktionsby, og når man kigger ud ad vinduet fra 44. etage, som er placeret i det ene af hotellets to tårne, Asia Pacific Tower, tror man ikke på vækkeuret, som viser 9, for man kan ikke se solen. Det skyldes den voldsomme forurening.

Indretning: Selv om det er svært at se solen fra værelse 4403, er værelset tiptop. Gæsten træder ind i en lang gang, hvor der er et stort badeværelse til den ene side med både bruse- og karbad. På den anden side er der særskilt wc og masser af skabsplads.



I soveafdelingen er der en god arbejdsplads og et rundt bord, hvor man kan sidde og hygge sig med en kop kaffe eller te, som brygges på værelset. Tv’et har et hav af kanaler, så uanset om man taler kinesisk, fransk, arabisk eller engelsk, kan man blive orienteret.

Foto: Poul Husted Værelse 4403 er holdt i en enkel stil, men der er, hvad der skal være, og alt fungerer.

Som på mange hoteller i Vesten ligger der også en bibel på værelset. På 4403 er det dog en kinesisk bibel, præsident Xi Jinpings ’The Governance of China’. Politikens udsendte når desværre ikke at få den læst.

Service og faciliteter: Ikke færre end syv spisesteder har Jinling Hotel, og der er både vestlige og asiatiske buffeter. Denne signatur elsker dumplings, og de fås til alle måltider, men efter en syv-otte stykker til morgenmad i restauranten på 56. etage, gør det godt med et stykke brød med ost.



Foto: Poul Husted Morgenmadsrestauranten har både asiatisk og vestlig mad.

Personalet på Jinling er ekstremt høfligt og hjælpsomt. De gør alt, for at gæsten skal føle sig vel tilpas, og hjælper også gerne med at skrive adresser på destinationer på kinesisk til taxachauffører.

Konklusion:Hotellet er luksus, men alligevel kan man være heldig og få et værelse helt ned til cirka 600 kroner, og der mangler intet – tværtimod. Hotellet har alt, hvad en moderne rejsende kan ønske sig.