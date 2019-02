Kastanjefest i Unesco-by kaster dig sidelæns ind i en Fellini-film

Scala er en lille by med cirka 1.400 indbyggere, der kan føre sin historie helt tilbage til det 6. århundrede. Den var den vigtigste og rigeste by på Amalfikysten og husede over 30.000 mennesker i sin storhedstid. Den berømte naboby, Ravello, har i århundreder tiltrukket store kunstnere: Richard Wagner, Miró og Graham Greene har udfoldet sig i byen, Greta Garbo blev forelsket her; selv H.C. Andersen har i Ravello af og til løftet sin gåsefjer for at lade øjnene hvile på en af Europas smukkeste udsigter.

Rivaliserende byer

Da man i Rom for mange hundrede år siden besluttede at flytte det prestigefyldte bispesæde et par hundrede meter fra domkirken i Scala til Ravello, grundlagde man også en rivalisering mellem de to nabobyer, der har stået på lige siden.

Foto: Klaus Holsting/POLITIKEN Der er konkurrencer for alle aldre. Selv i en by med 1.500 indbyggere har man seks bydele med hver sin kirke. Hver bydel kan stille op mod de andre til sækkevæddeløbet.

Foto: Klaus Holsting/POLITIKEN Ud på aftenen danses der på hele torvet, unge som gamle.

Foto: Klaus Holsting/POLITIKEN Æselvæddeløbet er en af aftenens hovedbegivenheder, hvor bydelene stiller med letteste mand. Æslerne virker ikke særlig begejstrede for legen.

Først da bispesædet langt senere igen blev flyttet, denne gang ned ad bjerget til Amalfi, blev det lidt nemmere at være scaleser, og det kølige forhold mellem de to byer tøede langsomt op. Det er stadig usædvanligt at se ægteskaber indgået på tværs af bygrænsen, og når de i Ravello holder med Napoli i fodbold, vil man i Scala hellere heppe på Juventus.

Derfor er det af en vis betydning, at naboerne fra Ravello igen i år er inviteret til at deltage i kastanjefestens absolutte højdepunkt, tovtrækningen. Modstanderne, ud over Scalas eget stærke hold, er i år de vævre og senede tovtrækkere fra Gragnano og klepperterne fra Piemonte.