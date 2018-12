Et cool skisportsted, hvor alle kan klare udfordringerne

Norefjell ligger et par timer fra Norges hovedstad, Oslo, og er derfor i fin køreafstand for skiturister fra Danmark. Stedet er flot indrettet og med et særdeles lækkert sparesort, men skiområdet er ikke helt stort nok til at imponere.

Hvis der engang skulle optages en James Bond-film i Norge, kunne scenen, hvor Bond får rystet sin martini, passende optages i receptionen på Norefjell Ski og Spa knap 120 kilometer fra Oslo.

Fakta Sådan kommer du til Norefjell I bil: Fra København via Øresundsbroen er der cirka 700 kilometer, ni timers kørsel med s et par pauser undervejs. Vil man møde frem udhvilet, kan man vælge at tage natfærgen til for eksempel Oslo, hvorfra der kun er cirka halvanden times kørsel til Norefjell. Norefjell Ski og Spa ligger på vestsiden af Norefjell i 815 meters højde.



Andre aktiviteter: En tur på klatrevæggen kostede 150 nkr. (115 kr.) for en halv time. Indgang til svømmehallen og fitnesscenter er inkluderet i opholdet. Adgangen til spa stod i 350 n.kr. (270 kr.) Det inkluderer ikke behandlinger og massager. Sæson: Fra midt november til midt april.

Rejsedeklaration Innovation Norway havde betalt Politikens rejse og ophold. Turistorganisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Her er egentlig lidt mørkt. Men de mørke klinker på gulvet og trævæggene i samme farve, lædersofaer og masser af levende lys giver den store reception en coolness. Et piano står klar til aftenens pianist, lidt nede ad en af gangene er der i et indhak indrettet læsekrog, og i den opmurede væg ryggene fra norske bogklassikere indbygget.

På vægge, i stolerygge og andre steder går hotellets monogram igen og minder gæsten om, at der er tænkt over detaljerne.

Og er man stadig i tvivl om det, kan man jo skele til de forskellige design- og andre pokaler bag receptionsdisken, der vidner om, at også sammenlignet med andre norske ski- og spahoteller er stedet i top. I 2017 vandt stedet eksempelvis prisen som Norges bedste sparesort.

I den ene retning peger et skilt mod ’Velvære Spa’, i den anden retning vises mod restauranten, hvor vi en enkelt aften nyder en god buffet med masser fisk og skaldyr.

I den tredje retning i receptionen tårner en 16 meter høj klatrevæg op. Den begynder i kælderetagen under receptionen, så den klatrende sådan set bare passerer receptionsetagen på vej mod toppen.

Det er også hernede i kælderen, man finder indgangen til svømmehallen og fitnesscentret. Og at nordmændene ikke mangler olie, bliver tydeligt her; i modsætning til en gennemsnitlig dansk svømmehal er vandet så varmt, at man knap nok bemærker temperaturforskellen på luft og vand, når man efter en dag på ski lader sig dumpe i bassinet.

Spa for voksne

Men apropos føromtalte mr. Bond ville han dog nok fortrække til selve spaen øverst oppe, på 7. etage, når han på et tidspunkt skulle forføre en norsk jente.

Foto: Kalle Hagglund Træt af skiløb? Så er det tid til en tur i den udendørs spa.

Den skal man være 18 år for at gæste, og efter at have installeret vores tre medrejsende unger med iPads i lejligheden, tager vi to voksne elevatoren op til 7. etage, og noget nær den 7. himmel, skal det vise sig. På trods af at det er i den fuldt bookede uge 7 – og på selveste valentinsdag – er der ud over os kun et par håndfulde gæster. Adgangsprisen på 350 norske kroner (269 kroner) – vel at mærke hvis man ikke skal have massage, men blot hænge ud – er uden tvivl med til at holde antallet nede og med til at gøre det til en eksklusiv oplevelse.

Og eksklusivt er lige, hvad det er. De massive bobler i de forskellige jacuzzier er den helt ideelle massage for vores ømme muskler efter en dag på løjperne.

Her dufter af lavendel, og i et svagt øjeblik, mens jeg ligger der og koger, tager jeg mig selv i at synes om den sagte panfløjtemuzak, der søvndyssende blander sig med den lige så sagte, dovne mumlen, man af og til hører fra de andre gæster.

Foto: Kalle Hagglund Hotellet tilbyder en tjekket atmosfære, både ved ankomsten og under selve opholdet.

Efter lidt tilløb begiver vi os til det udendørs område, hvor kombinationen af meterhøje snedriver og varme boblebade får området til at ligge henlagt i en tyk damp.

Når man kommer indefra og træder ud med våde badebukser, er de 20 meter hen til jacuzzierne hvinende kolde, men åh, hvilken fryd at dumpe i og lade sit legeme simre videre.

Folk med tendens til ondt i klimasamvittigheden vil nok få visse nervøse trækninger ved at sidde her, hvor varmen fra badene fiser frit op i luften, og hvor det må koste oceaner af energi at holde badene varme. Det taler vi lidt om, mens vi ligger her. Hvorefter vi undskylder os selv med, at vi begge har bemærket, at champagnen i de langstilkede glas faktisk meget hurtigt bliver for varm indenfor.

Men vi må tilbage til virkeligheden og de tre unger, der ikke er er taget til Norge for spille på iPad, mens de voksne er i spa.

Nu gælder det ski.