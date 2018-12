Nu skal skiene frem: Sneen er endelig faldet i Europa

Den har været lidt længe undervejs, men nu er sneen for alvor landet flere steder i Europa.

I Østrig har skisæsonens første sne endelig lagt sig på pisterne, der nu står klar til gæsterne.



I Ischgl strømmer de lokale til pisterne i denne uge for at prøve kræfter med den første nyfaldne sne. Selv skiinstruktørerne er først nu ude for at varme benene op til sæsonen.

Både i Ischgl og Schweiziske Samnaun ligger der 120 centimer puddersne på bjergene, som giver gode muligheder for offpiste. 37 ud af 45 lifte er åbne lige nu og 196 kilometer pister.

I Bad Gastein er der endnu kun 9,6 kilometer åbne ud af 41,9.

I Wagrain er der faldet 100 centimeter sne på toppen, og her er der 55 kilometer pister at bolte sig på.

Norge er endelig klar til gæster

I Norge er sæsonen også kommet lidt senere i gang end normalt. Her er blandt andet Hafjell, Hemsedal og Trysil endelig klar til at tage imod gæsterne med nypræparerede pister og frisk sne.

De danskere, der skal holde jul i Norge og bruge juledagene på ski, kan godt se frem til en hvid jul, lover Vibeke Fürst Holtmann, der er markedsansvarlig i Alpinco AS.

»Vi ser flere og flere danskere tage af sted for at holde jul med familien, og danskerne vil sikkert igen i år være i overtal på pisterne. Det at bo lige ud til de snetunge træer og skiløjperne, hvor man er sammen på ski og bagefter samles om pejsen i hytten eller på fjeldhotellet, er bare en ferieform, der passer mange danske familier rigtig godt«, lyder det i en pressemeddelelse.



I skiområdet Geilo er der faldet mest sne med 70 centimener i denne uge efterfulgt af Trysil, Hemsedal og Kvitfjell.

Store åbningsweekend i Sverige

I Sverige er det store åbningsweekend i denne weekend, hvor skisportssteder som Ulricehamn, Stöten, Mullsjö, Lofsdalen, Sälen og Kläppen åbner. Flere af destinationerne åbner kun for nogle af pisterne - for eksempel i Ulricehamn. Her åbner børneområdet og nogle pister i weekenden, hvor resten står helt klar lige inden jul.

Idre Fjäll er allerede delvist åbent og åbner fuldt ud fra 22. december. Dog er det pt. sådan på Idre Fjäll, at kun 7 ud af 40 pister er åbnet, mens 4 ud af 24 lifter kører.

I Åre, der er Nordens største skisportssted, er situationen nogenlunde det samme. Der er godt med minusgrader, og der er faldet fint med sne, men alligevel er kun 3 ud af 89 pister åbne og kun 2 ud af 41 lifter i gang. Det kommende stykke tid kommer det dog til at ændre sig, fortæller Johanna Schalander fra Destination Åre.

»I denne weekend åbner vi endnu mere af det samlede system, som typisk også er den weekend, hvor der bliver testet ski. Så alt er, som det plejer at være«.

På hvert skisportssteds hjemmeside kan man orientere sig om, hvor mange pister der er åbne de forskellige steder, oplyser VisitSweden.

Skisportsstedet Isaberg, der hvert år har 50.000 danske gæster ud af samlet 100.000, åbner først i næste weekend.