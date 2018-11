Koldt vejr får danskerpopulært skisportssted til at satse på åbning inden jul Lige nu er der fuld gang i sneproduktionen på Isaberg 242 kilometer fra København.

Det har været en bekymrende mild november, men nu er kulden kommet og på skianlægget Isaberg 242 kilometer fra København, hamrer snekanonerne derfor derudaf lige nu.

»Vi producerer så meget som vi kan, mens det er koldt. Og lægger det i bunker, så sneen også kan klare mildt vejr, indtil næste koldperiode sætter kløerne i os«, fortæller Louise Söderlund, der er direktør på Isaberg.

Skisportsstedet, der hvert år har 50.000 danske gæster ud af samlet 100.000, oprustede denne sommer med flere snekanoner. I alt er der indkøbt 50 ekstra snekanoner, blevet bygget brønde og trukket vandledninger for at kunne forbedre sneproduktionen.

»Vi forbedrer hele tiden vores eksisterende anlæg for at effektivisere sneproduktionen«, har Louise Söderlund tidligere sagt.

22.000 kubikmeter i døgnet

Rigtig mange skisportssteder rundt om i Europa benytter sig af snekanoner for at sikre en stabil og tidlig sneproduktion. Snekanoner fungerer ved at omdanne vand til sne i en kombination med vand, luft og den rette temperatur. Betingelsen for, at skisportsstederne tænder for snekanonerne, er dog, at temperaturen er under nul grader.

Lige nu er forholdene optimale på Isaberg for sneproduktion, forklarer Louise Söderlund.

»Med minus 6 grader producerer vi cirka 22.000 kubikmeter sne i døgnet«.

Og selv om de gerne så natursneen falde på Isaberg, er det ikke en total nødvendighed.

»Vi behøver ikke andet end kunstsne for at kunne åbne«, fortæller Louise Söderlund, der satser på, at Isaberg åbner inden jul. Men præcis, hvornår kan hun endnu ikke sige.

I Sydsverige er Isaberg langtfra det eneste skisportssted, der trækker danske skifolk til hvert år. Også Vallåsen (120 kilometer fra København), Vånga (165 kilometer), Ulricehamn (281 kilometer), Mullsjö (327 kilometer), Falköping (361 kilometer) og Billingen (383 kilometer) får besøg. Men Isaberg er klart det mest populære.