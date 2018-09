På ski i De Japanske Alper: Her er champagnepudder og varme kilder nok til alle Dybt inde i De Japanske Alper gemmer Myoko Kogen på noget af Japans dybeste pudderskiløb. Her er der langt til liftkøer og kort til verdens måske mest afslappende afterskiing.

Den forankørende bil forsvinder ind i den massive hvide væg af snevejr, der lyser op for enden af tunnelen. Som at køre direkte ind i en sneglobe, der har fået en ordentlig rystetur.



»Bare rolig. Lige så snart vi rammer bjergene, skal vejret nok ændre sig«, havde vores guide Nikolaj beroligende sagt, da vi landede i Tokyo på noget, der mindede mere om en varm forårsdag, end hvad der gerne skulle blive ti frosne dage i den sagnomspundne japanske puddersne.

Sådan kommer du på ski i Myoko

Fly: SAS har direkte flyvninger til Tokyo om vinteren. Finnair har daglige afgange, dog med mellemlanding i Helsinki. Priser fra ca. 5.500 kr. t/r for en direkte flyvning fra Kastrup. Visum: Det er visumfrit at rejse i Japan i op til 90 dage. Transfer fra lufthavnen: Myoko Kogen ligger 3,5 time i bil fra Tokyo. Busselskabet Myoko Shuttle har daglige afgange fra Narita Airport i Tokyo og kører direkte til Akakura Onsen. Priser fra 650 kr. pr. person. Med tog tager det ca. 4 timer til Myoko Station. Overnatning: En overnatning i dobbeltværelse på hotel koster ca. 1.000 kr. i vinterhalvåret. Liftkort: Et dagskort koster typisk 250 kr. Skileje: Hos Myoko Snowsports koster det fra 1.100 kr. at leje ski i en uge. Medbring gerne egne skistøvler. Guidede ture: Det danske firma ShiroExperience arrangerer 10-dages skiture til Myoko. De sørger for det praktiske og pudderskiløb med lokale guider. Vis mere

Mens vores firkantede Toyota minivan, som ved første øjekast ligner et campingkøleskab, famler sig igennem snevejret mod den nordligste del af De Japanske Alper, bliver snedyngerne langs vejen gradvis højere.

Foto: Sebastian Himmelstrup Byen Akakura Onsen ligger atter begravet efter nattens snefald. I området falder i gennemsnit 14 meter sne om året.

»Thank you for using this highway«, lyder det fra den smilende medarbejder ved betalingsstationen, da han tager sig til kasketten og bukkende sender os ind i snemekkaet mod Myoko Kogen.

3 andre oplevelser i området

1. Sneaber De japanske sneaber overlever den bidende vinterkulde i Myoko ved at bade i de varme naturlige kilder. Støder du ikke på dem i off-pisten, kan de ses i Jigokudani Monkey Park under en times kørsel fra Akakura. 2. Yakitori Asagao Hos Yakitori Asagao er kokkene shokunin i at grille spyd over glohed kul. Shokunin betyder 'mester', og du får Akakuras absolut bedste stemning og mad i den lille kælderrestaurant. 3. Nagano Man kan se storbyen Nagano fra toppen af Mount Myoko. Her er god shopping og lækre restauranter, kun en time fra Akakura. Besøg bla. Maruyama Coffee, der er japanske mestre i kaffebrygning. Vis mere

Myoko Kogen betyder 'det hellige bjerg i midten af universet'. Med sin placering ud mod Det Japanske Hav på hovedøen Honshu bliver skiområderne i Myoko velsignet med den allerførste, fjerlette puddersne, når den blæser ind over tinderne i den majestætiske bjergkæde. Små 14 meter sne falder der i gennemsnit om året.

Japans ældste skiby

De høje snevægge langs bjergvejen giver Toyotaen tunnelsyn og guider os snoende op igennem birketræerne til den lille skiby Akakura Onsen. Tusmørket og neonlysene får byens korte hovedgade til at ligne en frossen variant af de metropolske gader i sci-fi-film. Som førstegangsskiløber i Japan synes det livlige mylder af folk i pangfarvet Gore-Tex med skiene over skulderen næsten malplaceret i det eksotiske neonbelyste gadebillede.

Foto: Sebastian Himmelstrup Flere af Akakura Onsens butikker og restauranter ligger i hovedgaden.

Akakura Onsen blev grundlagt som det, der skulle blive det første internationale skiresort i Japan, tilbage i 1930. Akakura siges at være et af de ældste skiresorter i Asien og har længe været et foretrukket feriemål for den japanske kejserfamilie.

Foto: Sebastian Himmelstrup De japanske sneaber nyder lige så godt af at dase i de varme kilder som de trætte skiløbere.

Snefnug på størrelse med bordtennisbolde fylder gaderne til bristepunktet i den frosne skiby, og jeg bliver næsten bekymret for, om vi overhovedet kan trække vejret ude på den anden side af den duggede bilrude. Fra enhver sprække i vejen står der damp op og minder om, at hele byen er varmet op af det varme termiske vand, der kommer fra toppen af den aktive vulkan Mount Myoko.

»Her i bjergene smelter de sneen med det termiske vand i stedet for at skovle den væk«, siger Nikolaj og peger på en ældre herre, der vander sin indkørsel fri for sne.

Myoko Kogen har ni skiområder, som alle ligger inden for et kvarters kørsel fra Akakura Onsen. Skiområderne Akakura Onsen og Akakura Kango går direkte ned til byen. I Japan er stort ikke nødvendigvis godt. Og styrken ligger i mangfoldigheden. Få skiområder har meget mere end ti lifter og omtrent samme antal pister. De absolut højeste lifter i Myoko Kogen går op til 1.800 meter, som er højt efter japanske standarder. Og imens antallet af pistekilometer er lille, får de hundredvis af kilometer uberørt puddersne lov til at dominere Myokos skråninger. I modsætning til i mange andre områder i De Japanske Alper er offpisteskiløb tilladt i Myoko Kogen, og de mange resorter, der spreder folk godt ud, gør det nemt at finde friske pudderspor.

Ingen skyer, ingen køer

»Det er første gang, vi har set solen siden nytår«, siger Miles, vores lokale bjergguide, imens han smelter et frisk lag varm rød voks på vores ski i solen på terrassen. Aftenens snevejr havde været de sidste krampetrækninger fra et af de enorme vejrsystemer, der fra tid til anden lægger vejen forbi De Japanske Alper og begraver bjergkæden i sne. Miles, der er en mand af få ord, forsikrer os om, at der er sne nok på toppen.

»Irasshaimase!«, udbryder de fem smilende mænd i orange veste simultant, hver gang de med deres blinkende stave byder en bil velkommen ind i deres perfekte tetrisspil af en parkeringsplads. Der er overraskende tomt på parkeringspladsen ved Myoko Suginohara Ski Resort. Den kolde sne knirker stift under skistøvlerne, da vi raslende trasker mod det lige så tomme lifthus.