Børn med på skiferien: Fra tårer til jubel på to minutter

»Det vigtigste, de skal lære på sådan en begyndertime, er at bremse og dreje, så de kan kontrollere deres skiløb. Man kan ikke give instruktioner til de mindste, men man kan sige ’kør derhen’. De lytter og lærer mere, end når far og mor skal undervise dem. Så gør de sådan«, siger han og lægger armene over kors som et trodsigt barn.

Her i begynderområdet er der også mange voksne, som har svært ved at finde tyngdepunktet og holde balancen på ski. Så man behøver ikke frygte at være den eneste, der styrter og gør sig til grin på bakkerne. Her er en stemning af, at der er plads til alle uanset niveau.

Bjørnekarusellen er en sjov udfordring for de små, og så er det god forberedelse til at blive trukket op af bakken i tallerkenlifter. Foto: Rasmus Meisler

Små børn i seler med far eller mor bag sig suser ned ad bakken, andre står mellem forældrenes ben. En far står ved rullebåndet og sender en cirka treårig pige af sted, som med røde kinder og tungen kravlende op mod næsen, glider ned ad bakken til mor, der står med åbne arme og rosende ord.

Lige ved siden af er børnekarrusellen, som har fire ’arme’, der kører rundt, hver med tre snore på, som børnene kan holde i. Her lærer børnene at blive trukket, og det er en fin opvarmning til at skulle prøve kræfter med tallerkenlifter og til at få føling med skiene.

En lille dreng falder og trækkes rundt af snoren, indtil han slipper og bliver liggende med det resultat, at andre børn falder over ham som en flok kegler. Ski vikles ud af hinanden, og med et par voksenhænders hjælp kommer de små på benene igen. Man hjælper hinandens børn op, når de er faldet.

En duft af ristede pølser

For enden af bakken breder sig en duft af bål og ristede pølser. Her står bænke rundt om knitrende bål, og flere henter køletaske frem og bænker sig med pølser og brød på grillen.

Ulricehamn skicenter har også et cafeteria med udsigt til en af de stejlere pister, hvor man kan få burgere, pølser, gullaschsuppe og anden slags fyldig mad til rimelige priser. Lige derved i en rød træhytte ligger skiudlejningen, og her kan man leje alt udstyr, inklusive jakke og bukser.

Parkeringspladsen ligger lige for enden af bakken sammen med en række toiletter, og det er bekvemt for en børnefamilie, hvor der skal accelereres, når barnet siger, ’jeg skal tisse’. Og hvor er det rart, at der ikke er langt til bilen. For man kommer med garanti til at glemme vanter, hue, hjelm eller en af de uendelig mange andre af skisportens smådele.

Undervisningen er ved at være slut for Karen, Vera og deres gruppe. Adam beder dem stille sig i en rundkreds, og så skal de med skiene kaste sne op i luften til deres store morskab.

»Jeg er virkelig imponeret. Skilæreren ramte virkelig niveauet«, siger danske Louise Brønholm, mor til femårige Vitus.

Hun er på weekendtur med veninden Nina Tønnesen og sønnen Ebbe på seks år, så drengene kan prøve at stå på ski. Samme eftermiddag, hvor Ebbe altså kun har prøvet at have ski på en halv dag, ser jeg ham mestre tallerkenliften og selv køre ned ad bakken med rimelig kontrol.