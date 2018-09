2017 slog rekord med flest rejsende på verdensplan Europa er den mest populære verdensdel med 671 millioner turister i 2017. Det er 52 millioner mere end i 2016, viser ny rapport fra World Tourism Organization.

2017 blev et rekordår for verdensturismen. Der blev målt 1,3 milliarder internationale ankomster på verdensplan.

Det får den globale turisme til at vokse med 84 millioner rejsende siden 2016.

Det viser tal i en ny rapport fra organisationen World Tourism Organization.

Med 671 millioner besøgende i 2017 er Europa klart den mest populære verdensdel at rejse i blandt verdens turister. Det er 52 millioner mere end i 2016 - den største procentstigning i syv år.

Frankrig tager førstepladsen som mest populære destination målt på antal ankomster. I 2017 var der 86,9 millioner, der rejste dertil. Med på top 10 er også Spanien, Italien, Storbritannien, Tyrkiet og Tyskland.

Der er langt ned til andenpladsen Asien og Oceanien, der samlet hev 323 millioner rejsende til sig i 2017.

Også i Danmark blev 2017 et rekordår med 52,4 millioner overnatninger, viser en rapport fra VisitDenmark.

At rejse er blevet en ret

Ifølge turismeforsker Bodil Stilling Blichfeldt fra Syddansk Universitet er det blevet en selvfølge at tage på ferie.

»Det at rejse er gået fra at være en luksus til at være en ret. Verden er blevet mindre - vi tager ikke længere kun til Italien, Spanien og Frankrig, vi tager også længere væk på rejser«, siger hun og fortsætter:

»Vi i Vesten har defineret det gode liv, hvor vi flyver og tager på ferie flere gange årligt, vi har luft i budgettet og er blevet meget mere oplevelsesorienteret - og det kigger andre på nu«.

»For eksempel har kineserne ikke længere kun penge til almindelige fornødenheder. De har også fået råd til at se verden ligesom os«, siger Bodil Stilling Blichfeldt.

Købestærke kinesere bruger flest penge

Rapporten fra World Tourism Organization viser, at kineserne fortsat er dem, der bruger flest penge, når de rejser. I 2017 brugte de samlet 257,7 milliarder amerikanske dollar.

Den enorme købekraft vækker interesse hos VisitDenmark, der i samarbejde med resten af Norden har lavet en fælles kampagne for at satse på en ny kinesisk målgruppe: De individuelle rejsende.

Denne målgruppe med købestærke kinesere har fået navnet FITs (High Spending Free Independent Travelers).

Kineserne har førhen rejst i grupper med rejseledere, men deres rejsemønster er under forandring. Flere kinesere booker i dag individuelle rejser til Vesten for på egen hånd at udforske destinationerne.

»Det kinesiske rejsemarked er samlet set i vækst, men gruppen af individuelle rejsende vokser hurtigere end de traditionelle grupperejsende. Særligt de højtforbrugende FITs er en attraktiv målgruppe, som vi gerne vil have flere af i Danmark. Det er dem, vi skal hente væksten fra fremover«, lyder det fra Flemming Bruhn, direktør i VisitDenmark.

Turismen fortsætter

I byer som Barcelona, Amsterdam og Venedig har masseturismen for alvor taget fat - sidstnævnte med op til 60.000 besøgende om dagen. Men turismen vil fortsat være voksende, og det vil blive ved med at være populært at rejse, fortæller Bodil Stilling Blichfeldt.

»Hvis det skal vende, skal der komme nogle politiske tiltag. F.eks. hvis det kommer til at koste kassen at flyve. Vi vil gerne være klimavenlige, men det er ikke noget, der påvirker os i hverdagen. De fleste tænker 'jeg har da fortjent min ferie. Vi er jo bare små dråber i havet'«, siger hun.