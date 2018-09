Verdens største statue: Gigantisk frihedshelt skal være turistattraktion The Statue of Unity forventes at blive et trækplaster for turisme i den indiske delstat Gujarat.

Godt dobbelt så høj som Frihedsgudinden i New York og mere end fire gange højere end Rundetårn i København.

Når det indiske rekordbyggeri, The Statue of Unity på 182 meter, bliver indviet 31. oktober er det som verdens højeste statue.

Dermed napper The Statue of Unity rekorden fra The Spring Temple Buddha i Kina, der med sine 128 meter er verdens pt. højeste statue. Det skriver BBC.

Den bronzeklædte gigantfigur forventes at blive en enorm turistattraktion med blandt andet udsigtsplatform i brystkasseregionen 153 meter oppe.

Prestigeprojekt for premierminister

Statuen kommer til at ligge ved Sardar Sarovar Dam i Kevadiya Colony omkring 200 kilometer fra hovedstaden Ahmedabad i den vestlige delstat Gujarat. Den er en hyldest til den indiske frihedshelt Sardar Vallabhbhai Patel, der som 'Iron Man of India', en indædt nationalist, blev kendt for at være med til at samle Indien efter uafhængigheden i 1947. Han blev aldrig premierminister, hvilket Indiens nuværende af slagsen, Narendra Modi, kommenterede under valgkampen i 2013.

»Enhver inder begræder, at Sardar Patel ikke blev vores første premierminister«, lyder det ifølge BBC, der også beskriver statuen som et prestigeprojekt for Narendra Modi.

Sardar Vallabhbhai Pateleder var indenrigsminister i overgangsregeringen fra 1946 og desuden viceministerpræsident fra 1947 til 1950 i det uafhængige Indien.

Arbejdet med The Statue of Unity begyndte i 2013 og kommer til at koste 29,9 milliarder rupees (cirka 2,7 milliarder kroner).