Verdens største fiskemarked genåbner med nyt navn Fiskemarkedet Tsukiji i Tokyo er væk. 11. oktober åbner Toyosu i stedet. Med nye regler for besøgende turister.

Det har først og fremmest været et fiskemarked. Verdens største af slagsen, der gennem mere end 80 år har solgt fisk til indbyggerne og restauranter i Tokyo. Men Tsukiji, som markedet hedder, har også været en af den japanske hovedstads allermest populære attraktioner.

Men nu er det slut med Tsukiji. Fiskemarkedet skal flytte og de gamle haller tages i brug i forbindelse med OL i Tokyo i 2020. Det skriver New York Times.

Det nye fiskemarked, Toyosu, åbner 11. oktober. Og her bliver det nye tider for de mange besøgende turister. Med det nye system skal turister overvære de berømte auktioner fra et nyt besøgsområde bag glas ovenover auktionsrummet. Det er ikke muligt at bestille tid, man skal bare møde op i god tid, før auktionen begynder klokken 04.30 om morgenen.

Foto: Eugene Hoshiko/AP/AP Sådan ser de nye fiskehaller ud i Tokyo. Her skal de lokale og turister fremover se og købe de enorme mængder af fisk, der hver dag handles i byen.

Sådan ser de nye fiskehaller ud i Tokyo. Her skal de lokale og turister fremover se og købe de enorme mængder af fisk, der hver dag handles i byen. Foto: Eugene Hoshiko/AP/AP

Selv om selve markedet åbner 11. oktober, er det endnu ikke meldt ud, hvornår det bliver muligt for turister at besøge Toyosu Market.

Bekymring for priserne

I løbet af den næste uge skal omkring 530 fiskehandlere flytte fra det ene marked til det andet. Og selv om det oprindeligt forlød, at flytningen blandt andet handler om at sikre bedre arbejds- og køleforhold, og dermed er til fordel for fiskehandlerne, er der ifølge New York Times en del, der ikke ser frem til den kommende flytning.

Blandt andet frygter Naoyuki Yanagihara, der er underdirektør hos Kinsaryu Yanagihara School of Traditional Japanese Cuisine, for udgifterne.

»Priserne vil helt sikkert stige, fordi forhandlerne kommer til at betale mere for de nye stader og de nye systemer (bl.a. håndteringen af fisk og infrastrukturen på markedet, red.)«, lyder det.

Det har blandt andet også betydet, at flere af de mindre forhandlere, der ellers har holdt til i Tsukiji i adskillige år. De har ikke økonomi til at flytte med til Toyosu.

Tsukiji har været berømt for sit enorme salg af fisk. Gennemsnitligt er der blevet solgt for omkring 19 millioner dollar (cirka 122 millioner kroner) om dagen med en samlet fiskevægt på næsten 3.000 ton.