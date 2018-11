En weekend i: Her er den spanske by, folk fra Barcelona flytter til Barcelonas lillebror, Girona, har vokseværk, fordi flere flytter fra turisterne i Barcelona dertil. Imens overser turisterne den charmerende by, selv om den både ligger smukt med udsigt til både Pyrenæerne og Middelhavet, kan fremvise interessant arkitektur og servere kunst og gode madoplevelser.

Vasketøj på snore blafrer uregerligt ned over facaderne på den farvestrålende række huse, der spejler sig i floden Onyar, som adskiller Gironas gamle bydel fra den nye. Det stemningsfulde scenario ligner et postkort, når man betragter det fra en af broerne over floden.



Skaberne af HBO-serien ’Games of Thrones’ er også faldet for byens filmiske stemning, og Girona har en stor rolle i seriens sjette sæson.

Om skribenten

Hanne Olsen er rejsejournalist med Spanien som speciale. Hun opholder sig jævnligt i landet i længere perioder. Hun er også indehaver af og rejseblogger på Spanienbloggen.



Gironas gamle bydel er fyldt med historiske bygninger og en labyrint af brostensbelagte gader, stejle gyder og pladser, hvor man kan gå på opdagelse i fortiden. Den nye bydel med byens centrale plads er en skøn blanding af moderne gallerier, gadekunst, små specialbutikker og markeder.

Girona er hovedby i den catalanske provins, og dens beliggenhed tæt på Frankrig, Pyrenæerne og den omgivende natur tiltrækker både professionelle cykelryttere og fritidscyklister. Lance Armstrong har boet i byen, og i øjeblikket huser Girona 180 professionelle cykelryttere.

3 gode råd

1. Rafael Masó-ruten

Følg Rafael Masó-ruten, og se hans arkitektoniske værker i byen. Kort med beskrivelse af de enkelte bygninger kan printes online: www.rafaelmaso.org 2. Se på gadekunst Milestone Project står bag byens årlige gadekunstfestival, der har beriget byen med markante værker. Find rundt i gadekunsten på et virtuelt kort: milestoneproject.cat 3. Hop op på cyklen Girona har masser af skønne cykelruter samt flere steder, hvor man kan leje cykler. Få tips til cykelruter i turistinformationen. Vis mere

Der bor omkring 99.000 mennesker i Girona, men byen har vokseværk, fordi flere flytter fra turisterne i Barcelona til den charmerende by. Så mange, at de Girona-borgerne er begyndt at kalde deres by for ’det nye Barcelona’. Men når de lokale flytter by, flytter turisterne med. Så det er nu, du skal besøge den catalanske perle, hvis du vil slippe for store turisthorder.

Fredag

1Klokken 16: Arkitektonisk perle ved floden

Rafael Masó var en af de mest markante arkitekter i den catalanske noucentista-bevægelse, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet som reaktion på modernista. Masó har tegnet en række huse, butikker, boligblokke og fabrikker i Girona.

Foto: Hanne Olsen Noucentista-arkitekten Rafael Masós barndomshjem er det eneste hus ved floden, som du kan se indefra.

Han har også ombygget sit barndomshjem, der vender ud mod floden. Her kan du bl.a. se Masós imponerende talent for møbeldesign og ornamentering samt keramik- og glasarbejde.

Casa Masó kan kun besøges på en guidet tur, og billetter skal bestilles i forvejen via e-mail eller telefon.

Casa Masó, Ballesteries 29

2Klokken 18: Drinks på historisk café

I en af byens store shoppinggader ligger Hotel Peninsular, der huser den fashionable café og restaurant Savoy. Cafeen åbnede i 1930’erne og var dengang stedet, hvor det fine borgerskab og berømtheder mødtes. Cafeen var lukket i flere år, men den genåbnede i 2011 og er i dag et populært sted at mødes til en aperitif før middagen.

Savoy er elegant moderniseret med respekt for det oprindelige design. Der er både god vermouth og gode vine og drinks på kortet.

Café Savoy, Carrer Nou 3







3Klokken 20: Rustik catalansk middag

Under hvælvingerne på Plaça del Vi 7 serverer restauranten af samme navn moderne udgaver af traditionelle catalanske retter. Maden er rustik og så velsmagende, at Michelin-guiden har belønnet stedet med et tallerkensymbol.

Foto: Hanne Olsen Maden kan nydes på terrassen under historiske hvælvinger på Restaurant Plaça del Vi 7.

De hvide lokaler har klinkegulve, træbar og -borde, og menuen er skrevet med kridt på en sort tavle. De gode råvarer er i fokus, og på menuen finder du bl.a. forretter som grillede grøntsager med ost, branade med torsk, salater og supper.

Foto: Hanne Olsen De klassiske, rustikke, catalanske retter som grillede grøntsager med ost har sikret restauranten Plaça del Vi 7 et tallerkensymbol i Michelinguiden.

Hovedretterne tæller skaldyrs-, fiske- og gryderetter, og på dessertkortet er der klassikere som crema catalana, is og chokoladekage. Vinkortet er imponerende og vidner om, at ejeren er sommelier.

Restaurant Plaça del Vi 7, Plaça del Vi 7

Lørdag

4Klokken 10: Verdensberømt katedral

Den gigantiske trappe med 91 trin op til Gironas katedral, der ligger på byens højeste punkt, optræder i flere episoder af HBO-serien ’Games of Thrones’. Katedralen er bygget mellem det 11. og 18. århundrede, og rummene er i så forskellige stilarter som romansk (kloster og tårn), gotisk (skibet) og barok (trappe og facade).

Foto: Hanne Olsen Gironas katedral har lagt trappe til flere scener i HBO-serien 'Games of Thrones' og er blevet byens nye filmstjerne.

Mest bemærkelsesværdigt er skibet, der med sine 23 meter er det bredeste gotiske skib i verden. Højalteret, der er skabt i sølv, emalje og ædelsten, hører til et af de fineste stykker spansk ædelmetalarbejde.

Catedral de Girona, Plaça de la Catedral, s/n

5Klokken 12: De arabiske bade

Lige bag katedralen finder du de arabiske bade fra det 12. århundrede, som er bygget med inspiration fra de romerske bade. Den mest imponerende afdeling er indgangen, der blev brugt som afslapningsområde og omklædningsrum.

Midt i lokalet står en ottekantet pool overdækket af en kuppel, som hviler på otte søjler, der er udsmykket med inspiration fra Edens Have. Dagslyset, der trænger ind under kuplen, får konstruktionen til at ligne en gigantisk lanterne.

Foto: Hanne Olsen Indgangen til de arabiske bade prydes af en smuk ottekantet pool, der oplyses af dagslyset, som trænger ind under dens kuppel.

Badene består også af to vådrum – et koldt og et varmt – samt et dampbad. De arabiske bade har også været brugt som kulisse i ’Games of Thrones’, i scenen, hvor Arya forsøger at flygte fra Waif.

Banys Àrabs, Carrer del Rei Ferran el Catòlic s/n

6Klokken 14: Frokost under hvælvingerne

Gironas centrale plads, La Plaça de la Independència, ligger tæt på floden, og her er et par gode frokostrestauranter under arkaderne, der omgiver pladsen. En af dem er Nibble. Konceptet er moderne slow fastfood, og på kortet finder man bl.a. burgere, ceviche og fish and chips.

Foto: Hanne Olsen Slow fastfood serveres på Nibble. Denne taco, kaldet Nibbs, er restaurantens specialitet.

Husets specialitet er tacoslignende sandwich, kaldet nibbs, som består af tynde hjemmebagte brød med fyld af tun-, lakse- eller steaktatar og friske grøntsager.

Nibble, Plaça de la Independència 2

7Klokken 16: Biografens historie

I en treetagers bygning, hvis facade er dekoreret med farvestrålende biografplakater, ligger Gironas biografmuseum. På museet kan du se filmskaberen Tómas Mallols (1923-2013) værdifulde samling af over 20.000 elementer fra biografens forhistorie frem til 1970’erne.