Danmarks slavehandel har sat sine spor i Ghana: Mød Leslie Wulff-Cochrane og hør historien om hans danske forfader

Foto: Poul Husted Agnes ved trappen, som ikke fører nogen steder hen, og som er den sidste rest af Richter-huset bortset fra indgangsportalen.

Badger-familien er ikke de eneste, der gør krav på huset. I den anden side af bygningerne på den store grund sidder en gruppe mænd og skumler. Ifølge Agnes er de efterkommere af Richters slaver og betrager også huset som deres. De to grupper har ikke meget tilovers for hinanden og taler nødigt sammen.

Vores guide, Yawovi Séna Gatri, har forståelse for, at slavernes efterkommere har besat Richters hus. Gatri mener, at »det er forståeligt, at slaver, som ikke har mulighed for at finde deres oprindelige landsby, kan blive i deres tidligere herres hus«.

Fort Christiansborg

Selv om Christian VII i 1792 udstedte Forordning om Neger-Handelen, som forbød handel med slaver, men som dog først trådte i kraft i 1803, fortsatte slavehandlen også efter 1803 i det skjulte.

I det fortlignende Richter-hus var der 400 tjenestefolk, men selv om huset var stort, var der dog ikke brug for så stort et antal tjenende ånder. Heinrich Richter drev slavehandel, og en stor del af de 400 var slaver. Agnes viser os et dæksel på gårdspladsen, som ifølge hende skjuler en tunnel over til det danske Fort Christiansborg. Gennem tunnelen menes Richter at have smuglet sine slaver til fortet, hvorfra de med embedsmændenes velsignelse blev skibet videre til Amerika og Caribien.

Foto: Poul Husted William Barnor ved et af de få danskerspor på Fort Christiansborg i Accra.

Flere eksperter tvivler dog på, at der har været en sådan tunnel hele vejen over til Christiansborg. Under en rundvisning på fortet med William Barnor viser han os imidlertid en gang i kælderen, som han hævder førhen løb sammen med tunnelen over til Richters hus, »så slavehandleren i al hemmelighed kunne føre slaverne ned til stranden gennem døren, som ingen vendte tilbage igennem, ’The Door of No Return’, og ud til skibene«.

William Barnor er ikke en hr. hvem som helst. Den 58-årige ghaneser har haft sin gang på Christiansborg i årtier, for han er den ghanesiske præsidents hushovmester og har taget imod mange fornemme gæster, blandt andre dronning Margrethe. Efter Ghanas uafhængighed i 1957 blev Christiansborg nemlig præsident Kwame Nkrumah og hans efterfølgeres embedsbolig.

Foto: Poul Husted Frederiksgave-plantagen er genopbygget som museum.

»Nu om dage bor præsidenten i Jubilee House, men her er fortsat embedsmænd et stykke tid endnu. Når de er væk, skal Christiansborg være museum, men det kræver en renovering«, fortæller William Barnor, mens han viser os rundt i de nedslidte lokaler.

Sporene efter danskertiden ses især i stueetagen, for i tidens løb er der kommet mange tilbygninger til. Gamle danske kanoner peger fortsat ud over havet, og i kælderen viser William Barnor os et rum, »hvor de besværlige og uregerlige slaver blev opbevaret indtil næste skibsafgang, hvis de ellers overlevede. Her har arkæologer også fundet skeletdele, men så holdt de op med at grave, og den del blev muret til«.

Unge Leslie

Danskertiden og Danmark sætter den dag i dag også sit præg på ghaneserne. Det kommer tydeligst til udtryk i den unge generation Wulff-Cochrane. Leslie-Stanley Wulff-Cochrane – Leslie seniors søn – bor hos sin far, da Politiken er på besøg: