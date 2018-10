Stille flyder hjuldamperen ’Meissen’ på floden Elben Den tyske delstat Sachsens natur og seværdigheder træder smukt frem fra vandsiden.

René Funke har sejlet med hjuldampere på floden Elben i den tyske delstat Sachsen syv-otte gange årligt siden 1975. Mange vil nok tro, at han er en gammel søulk, men i virkeligheden er han slet ikke sømand. Til daglig arbejder han som læge i Sachsens hovedstad, Dresden, hvor hjuldamperen ’Meissen’ er ved at lægge til kaj.

Rejsedeklaration Politikens tur var betalt af Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Jeg er dybt fascineret af dampmaskiner og deres historie. Selv om jeg er dampskibsentusiast, fryder jeg mig også over det smukke landskab, som vi passerer. Heldigvis er min kone også dampskibsentusiast, ellers gik det nok ikke«, griner René Funke.

Fakta Hjuldamperens sejlplan Sächsische Dampfschiffahrt har sejlet på Elben siden 1836. Rederiet har den største flåde af gamle hjuldampere i Europa. Antal skibe: 9 hjuldampere, hvoraf 7 er bygget i 1800-tallet, og 2 motorskibe. Antal havne: Skibene kan lægge til ved 14 havne fra Seusslitz i vest til Bad Schandau i øst ved den tjekkiske grænse. Krydstogter: Rederiet tilbyder en lang række udflugter. Især de korte rundture uden stop på 90 minutter og Dresden Brotur på 3 timer hører til de populære. Rederiet har også sejladser ind i Tjekkiet. Temakrydstogter: Jazzsejladsen Dixielandfahrt, vindrikkernes Sächsische Weinstrasse, Schlösserfahrt for de slotsinteresserede og Schlagerschiff med pop og dans er et lille udpluk af temasejladserne. Priser: Man kan købe 20-minutters billetter fra havn til havn fra 7,5 euro (56 kr.) eller zonekort fra 11 euro (82 kr.). Temasejladserne svinger i pris. Et 3-timers Dixielandfahrt krydstogt koster 27 euro (200 kr.). Sæson: Skibene sejler dagligt fra 29. marts til 4. november, men der er også sejladser uden for sæsonen.

Kilde: Sächsische Dampfschiffahrt Vis mere

Da René Funke opdager vores forbavselse over, at ’Meissen’ pludselig sejler sidelæns, har dampskibsentusiasten en forklaring klar: »’Meissen’ har en snydemotor, så den har lettere ved at lægge til kaj i Dresden og andre byer på sejlruten. I gamle dage blev hjuldamperne trukket ind til kajen med trosser«.

Fakta Sådan kommer du dertil Til Dresden er der flere rejseformer. Tog: Tager 9-17 timer. Hurtigste ture er om morgenen og formiddagen. Beregn 2-3 skift. Bus: Tager 11-15 timer.

Bil: 8 timer 15 minutter. Fly: Ingen direkte. Kilder: DSB, Flixbus, AA Route Planner og Travelmarket.

30 år på floden

Vi er knap så velbefarne som René Funke på den 1.165 kilometer lange Elben, der udspringer i Riesengebirge i Tjekkiet og løber ud i Nordsøen nordvest for Hamburg. Især strækningen mellem Dresden og Prag – den tjekkiske hovedstad kan nås via bifloden Vltava – er populær til flodkrydstogter.

Så lang en strækning har vi dog ikke sejlet. Efter at have været på vandretur i Nationalpark Sächsische Schweiz øst for Dresden og pustet på vej op til Bastei-klipperne 190 meter over Elben og derefter overværet friluftsforestillingen ’Die Goldene Gans oder was wirklich kleben bleibt’ på friluftsteatret Felsenbühnen Rathen, går vi om bord på ’Meissen’ i den lille kurby Rathen klokken 17.15.

Foto: Morten Langkilde Kaptajn Steffen Berthold har tilbragt sit sømandsliv på Elben og nyder hver sejlads.

Kaptajn Steffen Berthold har tilbragt sit sømandsliv på Elben og nyder hver sejlads. Foto: Morten Langkilde

Mens solen langsomt går ned i vest, damper ’Meissen’ stille og roligt vestpå, og vi passagerer kan nu beundre klipperne uden at blive forpustet fra søsiden. Det er netop naturen, som kaptajn Steffen Berthold dagligt glæder sig over oppe fra broen.

»Jeg har aldrig sejlet på de syv verdenshave, men tilbragt 30 år på floden. Man skal sejle med gamle damer som ’Meissen’, der stod til søs i 1885. Vores rederi, Sächsische Dampfschifffahrt, har 9 hjuldampere og 2 motorskibe. Foruden mig selv består besætningen af styrmand, bådsmand og maskinist og så selvfølgelig serveringspersonalet. Vi har plads til 350 passagerer. 80 procent er tyskere og de resterende udlændinge«, fortæller Steffen Berthold.

Veteran i messen

Styrmand Philipp Hammer overdøver sin kaptajn ved at tude i fløjten, da vi passerer byen Pirna, som både er porten til nationalparken og til Sächsische Weinstrasse, hvor der mulighed for at smage på de lokale vine, der dyrkes på de sydvendte skråninger.

I vandkanten vinker badende børn, mens deres forældre griller på flodbredden, og det får styrmanden til endnu en gang at bruge skibsfløjten. Undervejs kommenterer Philipp Hammer også seværdighederne, ’Meissen’ passerer, over højtalernettet.

Foto: Morten Langkilde Passagererne nyder indsejlingen til byen Meissen på hjuldamperen ’Stadt Wehlen’.

Passagererne nyder indsejlingen til byen Meissen på hjuldamperen ’Stadt Wehlen’. Foto: Morten Langkilde

Ifølge Philipp Hammer er Elben 4 meter dyb, hvor vi sejler, men »ved indsejlingen til Dresden er den kun 75 centimeter dyb bortset fra en sejlrende på 1,2 meter. ’Meissen’ stikker 85 centimeter under vandoverfladen, så i Dresden skal vi koncentrere os«.