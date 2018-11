Kina bliver verdens mest populære destination I 2030 overhaler kineserne Frankrig og bliver nummer 1, både når det gælder ind- og udrejsende turister.

Frankrig er verdens mest besøgte turistdestination, men i 2030 overhaler Kina franskmændene og indtager førstepladsen, både når det gælder ind- og udrejsende turister.

Det fremgår af en prognose udarbejdet af den globale marketing- og analysevirksomhed Euromonitor International, som blev præsenteret på den nys overståede rejsemesse World Travel Market i London.

De fleste turister, som besøger Kina nu og i 2030, kommer fra Asien inklusive Hongkong og Taiwan.

Den kinesiske stigning skyldes især økonomisk vækst og højere indtægter i nabolandene. Samtidig er det blevet lettere for asiater at få visum til Kina, mens det er dyrere og mere besværligt for Kina-rejsende fra Amerika og Europa.

»Vækst i turisme er et nøgleområde i den kinesiske økonomi, og der er brugt mange ressourcer på at forbedre landets infrastruktur«, skriver Euromonitor International i sin rapport.

Kineserne rejser også meget i deres eget land. I år ventes tallet at nå op på 4,7 milliarder indenrigsrejser, og det tal spås at stige med 42,5 procent til 6,7 milliarder allerede i 2023. Asiaterne generelt vil i det hele taget rejse mere og mere i deres egne lande. I år stiger de asiatiske indenrigstal med 10 procent i forhold til sidste år.

Turismen stiger med en milliard

Lokale turistråd i Kina skaber bedre og nemmere betingelser for turisterne, og turismen bruges til at forbedre økonomien i landdistrikterne. Sidste år lancerede Kina sit alle-for-en-turistprogram, som fokuserer på naturbevarelse, kulturel mangfoldighed og miljømæssig bæredygtighed.

Ikke kun kineserne får glæde af turismen. Egypten, Tunesien og Tyrkiet har de seneste år været ramt af et fald i antallet af turister på grund af politisk uro, men det er ved at vende.

Turismen vil i det hele taget fortsætte med at være en af de hurtigst voksende industrier på verdensplan. I år ventes antallet af udlandsrejser at stige med 5 procent til 1,4 milliarder i forhold til sidste år. Det tal stiger ifølge Euromonitor International med endnu en milliard til 2,4 milliarder i 2030. En stigning, som altså ikke mindst kommer kineserne til gode.

FN’s tal bekræfter tendens

FN’s Turismeorganisation, Untwo, bekræfter, at Euromonitor Internationals prognose om, at turiststrømmen vil stige og stige. Michel Julian, programmedarbejder i Untwo’s marketingafdeling, oplyser, at FN ikke måler per land, men på region og subregioner.

Kina hører ind under den nordøstasiatiske region, og her sker der en markant stigning i 2030 ifølge FN’s rapport ’Tourism Highlights Edition 2017’. I 2010 modtog regionen 111,5 millioner turister, og det tal stiger i 2020 til 195 millioner og 10 år senere til 293 millioner ankomster.