Julens træfigurer skæres ud i Sachsens øde bjerge En stor del af træfigurerne på Tysklands julemarkeder fremstilles i bjergområdet Erzgebirge i delstaten Sachsen.

Johan på 10 år kunne godt tænke sig en liste formet som en kanin skåret ud i træ hos træskæreren Dirk Weber og peger på en kæmpeklods, men far siger nej og finder et mindre stykke træ frem. Skuffelsen aflæses tydeligt på Johans ansigt, men alligevel bliver han glad, for de små kaniner vil pynte på hans juleudstilling hjemme.

Sammen med sine forældre og lillesøster er Johan på besøg i Freilichtmuseum i udkanten af den lille by Seiffen sydvest for Dresden i den tyske delstat Sachsen.

Foto: Morten Langkilde Silhouetterne af dyr, som skæres ud af cirkelformen, er særdeles populære både hos store og små.

Dirk Weber har arbejdet som træskærer siden 1985 og snitter og drejer nu løs i frilandsmuseets vandkraftværk, som driver hans drejebænk.

»Først drejer jeg en cirkelform med profiler af dyr, for så senere at skære de enkelte dyr ud. Samme princip bruges til huse, små landskaber og tilbehør til pyramider, som er særdeles populære på julemarkeder«, fortæller Dirk Weber og tilføjer, at træskærerarbejderne især bruges til netop julepynt, -dekorationer og legetøj.

Lyset som tro, håb og længsel

Frilandsmuseet giver et indblik i, hvordan folk boede og levede førhen i bjergområdet Erzgebirge, som danner grænsen mellem Sachsen i Tyskland og Böhmen i Tjekkiet. Erzgebirge kommer af ordet ’Erz’, som betyder malm. Undergrunden er rig på metalholdige mineraler, og lige siden middelalderen har området været centrum for minedrift.

Foto: Morten Langkilde Denne kæmpepyramide på legetøjsmuseet i Seiffen vil næppe gøre sig i en dansk stue, men imponerende er den.

Efterhånden som minearbejdet ophørte, begyndte de fattige minearbejdere og deres familier i anden halvdel af det 18. århundrede at snitte træfigurer. Det udviklede sig til små familievirksomheder og senere større industrier, hvis træarbejder er populære på julemarkeder ikke alene i Tyskland, men mange steder i Europa og også herhjemme.

Fortiden som minearbejdere spillede imidlertid fortsat en rolle i træskærerarbejdet. Lys har altid været vigtitg for minearbejderne i de lange, mørke gange dybt under jordoverfladen. Men lys var ikke alene en væsentlig del af minearbejderens udstyr, men også et symbol på minearbejderens tro, håb og længsel.

At det var de fattige, som snittede og drejede i træ, ses på Spielzeugmuseum i Seiffen, som frilandsmuseet har været en del af siden 1973. På legetøjsmuseet kan besøgende også opleve, hvor småt og kummerligt folk boede i den daglige kamp for at overleve, i form af virkelighedstro modeller.

Foto: Morten Langkilde Nøddeknækkere kamufleres på alle mulige måder eksempelvis som soldater på legetøjsmuseet i Seiffen.

Børnearbejde var en del af den barske hverdag. Ifølge en rapport fra 1869 var 4.648 beskæftiget i træskærerindustrien, og heraf var 1.688 børn. Det lettere snitte- og malerarbejde blev udført af de små.

Julepynt var børnearbejde

Nøddeknækkere, pyramider, julekrybber, dyr i alle former, Noas ark-tableauer, Schwibbögen – fint udskårne lysestager – engle og julemænd blev udviklet i årenes løb sammen med Räuchermänner eller rygere.

Räuchermänner lyder som noget politisk ukorrekt, men der er tale om træfigurer eller rettere lysestager formet som eksempelvis en skorstensfejer, slagter eller minearbejder. En Räuchermann består af en nedre del, hvor man placerer en røgelseskegle, og en øvre, hul krop, gennem hvilken røgen stiger op fra en åbning.

Foto: Morten Langkilde Hos Wendt & Kühn i Grünhainichen findes træskærerarbejder i alle former.

På legetøjsmuseet med over 25.000 genstande er der masser af Räuchermänner i alle mulige størrelser og former. Flere meter høje julepyramider, som nok ikke ville pynte i ethvert hjem, og Nussknäcker eller nøddeknækkere helt tilbage fra 1870 formet som soldater, betjente og brandmænd.

Spielzeugmuseum hedder ikke legetøjsmuseet for ingenting, og det er svært ikke at gå i barndom. Dukkehuse i alle størrelser, diligencer, dyr i alle udformninger, kraner, tog, byggeklodser – ja, alt hvad en barnlig sjæl kan ønske sig.