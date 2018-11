42.000 danskere ønsker nattoget tilbage, men får kold skulder af DSB Organisationen Back-on-Track har i dag afleveret en kæmpe bunke underskrifter til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget på Christiansborg.

Der skal køre nattog til og fra Danmark igen.

Det mener organisationen Back-on-Track, der i dag har afleveret omkring 42.000 underskrifter, der kræver netop det, til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget på Christiansborg.

Ved overrækkelsen af de mange nattogsstøtteerklæringer var det Poul Kattler, der repræsenterede organisationen.

»Vi vil gøre opmærksomhed på, at nattog er et klimavenligt alternativ til flyvning på et tidspunkt, hvor der er stor offentlig opmærksomhed omkring det«, siger Poul Kattler.

Nattogsdrift i Europa har ikke haft det nemt de sidste mange år, hvor en stigning i antallet af nye flyruter og billigere flybilletter har været med til at lægge pres på togkørslen.

Nattogsruten City Night Line, der sendte danskere ud i Europa, lukkede i december 2014. Siden da har der ikke været nattogstilbud til dem, der hellere vil benytte tog end fly. Det flugter med den generelle nedturstendens for europæiske nattog. Kun de østrigske statsbaner, ÖBB, ser i øjeblikket en forretningsmulighed i nattog, ligesom et lille svensk foretagende, Snälltåget, er begyndt at køre nattog om sommeren fra Malmø til Berlin med stor succes.

Ikke nattog med DSB

Hvis der er danskere, der tror, at nattog kan være en fremtidigt produkt for DSB, kan de godt tro om igen, fortæller kommerciel underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen.

Han kan godt se attraktionen i nattog til Paris eller München og ville ønske, at det både var nemt og billigt at lancere, men:

»Det er meget dyrt at investere i internationalt togmateriel, så vi ser ikke økonomi i at genoptage direkte nattog, som det vi tidligere har kørt. Nattogsmateriel bliver bundet på relativt få afgange, og det er ikke tog, vi kan bruge mange gange i løbet af dagen som eksempelvis intercitytog. Derfor er det relativt dyrt, og vi kan ikke kan se, at vi kan få et overskud på det«, siger Aske Wieth-Knudsen.

Men det er dog heller ikke en DSB solo-model, som Poul Kattler fra Back-on-Track drømmer om. Han gjorde ved underskriftsoverrækkelsen i dag opmærksom på, at en operatør som de østrigske statsbaner ÖBB kunne være en mulig samarbejdspartner i et partnerskab, hvor ÖBB står for vognene og DSB står for lokomotiver.

»Danskerne er et rejselystent folkefærd, der hungrer efter realistiske alternativer til flyrejser. Jeg har gjort udvalget (Transport-, Bygnings- og Boligudvalget, red.) opmærksom på, at der med lidt held findes en operatør, der kunne være interesseret«, siger Poul Kattler med henvisning til ÖBB.

Et muligt samarbejde

Kurt Bauer, leder af afdelingen for langdistancetog hos de østrigske statsbaner, ÖBB, har tidligere sagt til Politiken, at ÖBB kun vil køre et nattog til og fra Danmark, hvis der fra dansk side er velvilje til det:

»Jeg tror ikke, at der kommer nattog fra Danmark igen, medmindre det bliver støttet politisk. For der er umiddelbart ikke økonomi i det. Og det er meget svært at genintroducere et produkt på markedet, når du først har fjernet det, fordi du ikke ved, hvordan kunderne vil tage imod det igen«, som det lød for nylig.

Til det svarer Aske Wieth-Knudsen:

»Er der en operatør, som kan og vil køre internationale ruter på et forretningsmæssigt rentabelt grundlag, går vi meget gerne i dialog om et samarbejde. Men det forudsætter, at ruten ikke giver DSB underskud«.

I stedet for nattog har DSB nu valgt at fokusere deres fremtidige internationale indsats to steder. Den ene er Femern Bælt-forbindelsen - der forventes at stå færdig i 2028 - til Hamburg med nye lokomotiver og nye vogne, der ventes i drift i 2022. Den anden er strækningerne i Øresunds-regionen.