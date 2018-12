Grupperejse med fællesskab, tålmodighed og kamp om morgenmaden: »Hvor mange croissanter spiste Liam?«

Hvor mange croissanter spiste Liam her til morgen?«.

Amerikanske Tina Skinner og Elyse Meltzer kommer stormende ind i restauranten på Jeco Hotel i byen Dassa-Zoumè i det vestafrikanske land Benin og kigger inkvisitorisk på Liam Craig-Best fra London, som grinende svarer, at han »i dag kun satte to croissanter til livs i modsætning til i går, hvor jeg spiste tre superlækre croissanter«.

Så eksploderer Liam Craig-Best i et stort grin, og det gør vi andre morgenduelige også, for Liam Craig-Best har hverken spist to eller tre croissanter, men kun en enkelt hver dag. Vi har blot bildt de to amerikanske rejsefæller ind, at der har været mange croissanter, som vi alle har fortæret, inden de nåede ned til morgenbordet.

Foto: Poul Husted Liam Craig-Best er ikke alene en spøgefugl, men også inkarneret ryger, og det er svært i Ghana, hvor rygning er forbudt på mange offentlige steder.

Men det her er Afrika, og der har ganske enkelt ikke været croissanter til alle. Kun de på holdet, som stod tidligt op, har kunnet sætte en hjemmebagt croissant til livs, men det er blevet til lidt drilleri over for de to amerikanere, som næsten hver dag kommer sidst ned til morgenmad.

Efterhånden går det dog op for de to, at vi driller dem, og Tina Skinner konstaterer bedrøveligt, at »nu bliver jeg sikkert fremstillet som en værre rappenskralde i din artikel, Poul«.

Vestafrikansk odyssé Især det syd- og østlige Afrika har haft danskernes bevågenhed, men Vestafrika har masser af attraktioner. Politiken rejste med Rickshaw Tours & Travel, hvis ture til Ghana, Togo og Benin bl.a. indeholder kultur, slavetiden, voodoo, den danske arv og afrikanske kongedømmer. Priser: Fra 24.495 kr. (2019) per person i delt dobbeltværelse Fly: Inkluderet i prisen Varighed: 12 dage Måltider: De fleste måltider og vand inkluderet Guider: Engelsktalende Lokaltransport: Minibusser Visum: Kræves inden ankomsten Vaccinationer: Gul feber, hepatitis A og malaria Vis mere

Holdes i hånden

Otte rejsende fra Australien, England, New Zealand, Tyskland, USA og Danmark er på en 12 dages rundtur i Ghana, Togo og Benin. I to minibusser bliver vi godt rystet sammen og lærer hinanden at kende på godt og ondt, for en gang imellem kan man blive træt og irritabel efter 300-400 kilometer på hullede veje.

På turen er vi efterhånden blevet så gode venner og så sammentømrede, at vi kan drille hinanden og klare, at en enkelt har en halvdårlig dag. Men det kræver en del at rejse i en gruppe og at være så tæt sammen i så lang tid.

Foto: Poul Husted Tina Skinner, Liam Craig-Best, Charlie Whan og Elyse Meltzer (fra venstre med uret) nyder en stille øl og et glas vin på hotellet Auberge JP Nectar i Ghana efter en lang og oplevelsesrig dag.

Elyse Meltzer glemmer også alt om Liam Craig-Bests mulige croissantindtagelse, når hun skal beskrive, hvad der kræves for at deltage i en grupperejse:

»Et åbent sind, at være positiv og eventyrlysten, betænksom og komme til tiden«.

Connie Camp fra Tyskland tilføjer »tolerance, tålmodighed og disciplin. Og så skader humoristisk sans ikke«. Connie Camp er som de andre på turen en erfaren rejsende og rejser både alene, sammen med en ven eller veninde, med sit kor og som skibslæge og har deltaget i over 20 grupperejser:

»Jeg foretrækker at rejse i en gruppe, når jeg ikke taler det lokale sprog, eller jeg kan se, at det vil tage lang tid at organisere en tur frem for at deltage i en arrangeret rejse. Som arbejdende kvinde har jeg ikke 4-6 uger til en rundtur i Laos. Derfor foretrækker jeg at ’blive holdt i hånden’, så jeg får set alle de interessante steder og får et førstehåndskendskab om landet, folket, floraen og faunaen«.

Den snorkende australier

Australske Jim Troy er lige så erfaren. Når han ikke rejser med sin partner, en ven eller alene, foregår det i en gruppe, hvilket er sket omkring 15 gange.

Foto: Poul Husted På turen var Jim Troy altid parat til at optræde, når han blev opfordret til det som her ved en begravelse i Kumasi i Ghana.

»Grupper fungerer bedst, når de har et flertal af ’rigtige rejsende’. Deltagere, som er interesseret i mennesker, kultur, historie, flora, fauna, arkitektur, landbrug etc. Jo mere social, jo flere, der drikker, des bedre«.

Flere gange har Jim Troy dog været ude for, at en gruppe ikke fungerede. For eksempel insisterede en ung kvinde på en gruppetur på at sidde ved busdøren og blokerede for de andre passagerer, når de skulle ud. Hun kom også altid sidst tilbage til bussen og skulle oven i købet have noget i sin bagage på toppen af bussen inden afgang.

Jim Troy tog kvinden til side og forklarede, at hun ikke længere måtte være til gene for resten af gruppen og skulle sidde foran hos chaufføren, komme til tiden og vente til næste stop, hvis hun havde glemt noget i sin bagage. Rejselederen var taknemmelig for, at Jim Troy greb ind.