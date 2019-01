Luksushotel på skinner: Ny togrute i Andesbjergene tager dig op til 4.300 meters højde

En mand på perronen blæser i en konkylie på størrelse med en fodbold, og det giver et lille ryk i toget. Langsomt sætter de 18 vogne i bevægelse og begynder at trille fra togstationen, mens togets husmusiker spiller ’Imagine’ på det flygel, der rent faktisk findes i pianobaren.

Her er turens 38 passagerer samlet til champagne, og mens vi forlader Cusco, den tidligere inkahovedstad, præsenteres de næste tre dages rejse mod Arequipa i det sydlige Peru af turens to guider.

REJSEVEJLEDNING Politikens tur var betalt af Belmond. Selskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Det er ikke så lidt, der er på programmet. De fortæller begejstret om alle de ting, der ligger foran os i form af ekskursioner og aktiviteter såvel uden for som om bord på toget. Vi sidder alle spændte og vænner os til den vuggende takt fra de karakteristiske klink-klonk-lyde af hjulene på skinnerne.

I første omgang er det ret svært at tage det hele ind – bare det at abstrahere fra togets eksklusive indretning, hvor altmodisch togfetichisme møder et moderne look i lyse jordfarver. Farvetonerne er nøje udvalgt, så de komplementerer den del af Andesbjergene, vi skal rejse igennem, får vi at vide.

Foto: Anders Reuter Mange af de gamle detaljer er blevet bevaret under restaurationen af de næsten 100 år gamle togvogne, men med en moderne indretning, der afspejler Andesbjergenes farver og natur.

Mange af de gamle detaljer er blevet bevaret under restaurationen af de næsten 100 år gamle togvogne, men med en moderne indretning, der afspejler Andesbjergenes farver og natur. Foto: Anders Reuter

Det er også svært ikke at blive distraheret af, at medarbejdere hele tiden går rundt med en bakke og byder på champagne, drinks og snacks. Med en stab på 35 personer om bord er der næsten lige så mange medarbejdere, som der er passagerer. Det kan mærkes på serviceniveauet, og det kan det fra det øjeblik, man træder om bord på ’The Belmond Andean Explorer’, der begyndte at køre i 2017 og er Sydamerikas første luksustog.

Iltflaske og koka-te

»Ved at trykke på denne knap kan man ringe efter service døgnet rundt. Og sofaen vil blive lavet om til en seng, mens du indtager din middag i spisevognen«, fortalte purseren Flora, da hun inden afgang havde ført mig til min kupé.

Min er den mindste udgave på 5,5 m2, men der findes kupeer på helt op til 13,1 m2. Uanset størrelsen er pladsen dog godt udnyttet, og der er alt, hvad man vil kunne finde på et bedre hotel. Det vil bl.a. sige en lille garderobe, eget badeværelse med bruseniche og to lænestole ved panoramavinduet. På det lille bord ved vinduet stod der også en tallerken med tre petit fours, da jeg ankom.

FAKTA Sådan kommer du med toget Fly: Der er direkte fly fra København til Lima, pris: ca. 6-8.000 kr. hos diverse flyselskaber, hvoraf KLM er det hurtigste med en mellemlanding i Amsterdam. Fra Lima kan det bedst betale sig at flyve indenrigs til Cusco, hvor det anbefales, at man opholder sig i et par dage, så man vænner sig til højden før togturen. Tog: Der findes ture med en enkelt overnatning, men den fulde strækning mellem Cusco og Arequipa (eller omvendt) er på tre dage og to overnatninger. En kupé koster 3.710-4.630 dollars (ca. 24.400-30.400 kr.) for to personer inklusive alt på nær drikkepenge. Billetter kan bookes på Belmond.com. Visum og vaccinationer er ikke nødvendigt hjemmefra, men det er en god idé at tale med sin læge om højdemedicin. Vis mere

Flora fortalte særlig grundigt om kupeens iltflaske. Turen vil nemlig bringe os mere 4.300 meter op over havets overflade, og højden kan mærkes. Luften er frisk, men tynd i bjergene, og bare det at slingre gennem det bumlende togs smalle gange gør én en smule stakåndet. Værre er det at blive ramt af højdesyge.

Foto: Anders Reuter Toget kører helt op til 4.300 meter over havets overflade.

Toget kører helt op til 4.300 meter over havets overflade. Foto: Anders Reuter

»Der er en sygeplejerske om bord hele tiden, hvis der skulle være noget«, forsikrede Flora dog. »Og mate de coca, hvilket er en te af kokaplantens blade, som er god mod højdesyge«, sagde hun og lignede en, der var klar til at hente en kop med det samme.

Pisco sour på overlæben

I spisevognen møder jeg Nancy, John og deres to døtre på 8 og 12. Børnene får friskpresset juice, mens forældrene i stedet for koka-te får en pisco sour – Perus svært vanedannende nationaldrink, der frisk balancerer sirupsødme, lime-surhed, angostura bitter, is, cremet æggehvide og den lokale brændevin pisco.

Familien fra Washington, D.C., har valgt den store togpakke med deluxe-kupeer og som aperitif til frokosten altså den peruanske drink, der sætter sig på John overlæbe, mens han fortæller, at han driver en virksomhed inden for sygeforsikring.

Foto: Anders Reuter Spisevognen er fyldt med tunge læderstole og massive borde af træ.

Spisevognen er fyldt med tunge læderstole og massive borde af træ. Foto: Anders Reuter

Vi sidder i tunge læderstole ved massive borde af træ i spisevognen.

»Det kan godt være, at vi kører rundt i en af verdens højeste bjergkæder, men der er da ikke sparet på noget«, siger Miriam ved bordet ved siden af og vejer bestikket i hånden.

3 oplevelser på turen 1. Raqch’i Den arkæologiske udgravning viser forskellige bygningskonstruktioner fra inkariget. Først og fremmest er der resterne fra et tempel til inkasolguden Viracocha. En næsten 20 meter høj mur står stadig tilbage. At de indflydelsesrige inkaer først og fremmest var et handelsfolk, og at stedet også fungerede som kontrolpost for ind- og udgang af Cusco, kan man se på de mange udgravninger af administrationsbygninger og de små huse, der har været brugt til opbevaring af afgrøder. 2. Titicaca-søen 3.812 meter over havet ligger den enorme Titicaca-sø mellem Peru og Bolivia. Her tilbringer man det meste af turens andendag. Om morgenen sejler man ud til urus-folket, der bor på kunstige øer af flettede siv, hvor de bl.a. viser det imponerende håndværk, der holder de mange bittesmå øer flydende. Derefter går sejlturen videre til Taquile-øen. Med stisystemer af gamle sten og hånddrevet landbrug giver Titicaca-søens tredjestørste ø en fornemmelse af, at man er blevet tryllet flere hundred år tilbage i tiden. Her får man grillet fisk til frokost og et lille danseshow, før sejlturen går tilbage til toget sidst på eftermiddagen. 3. Sumbay-hulerne De i alt ni huler menes at være næsten 8.000 år gamle. Toget standser i gåafstand fra en af dem, hvor man kan se hulemalerier af menneskefigurer, pumaer, ræve og dyr fra kamel- og lamafamilien sirligt malet med hvide farver på de brungrå stenvægge. Hvis man har lyst, er der også mulighed for en lille gåtur mellem hulernes kløfter med løbende bække og vulkanen Misti i horisonten. Vis mere

Hun er en 45-årig indretningsarkitekt fra London, der er er af sted med sin teenagesøn, der har det lidt skidt på grund af højden. Ved bordet til den anden side sidder Caroline og Dan fra North Carolina – hhv. skolelærer og advokat, i start-30’erne og alene på ferie sammen, for første gang siden de blev forældre for halvandet år siden.

Stemningen er generelt høj i spisevognen, og snakken går på kryds og tværs. John snakker om Trump, Caroline og Dan viser billeder af den savnede datter derhjemme, og Miriam fortæller i indgående detaljer om sønnens højdesyge, da frokosten bliver serveret.

Lokale råvarer og international inspiration

Det peruanske køkken begyndte at få international opmærksomhed tilbage i 1990’erne, da en håndfuld unge kokke pustede nyt liv i landets rige forråd af råvarer med ny inspiration fra resten af verden. Stjernekokken Diego Muñoz var en del af dette boom på den kendte restaurant Astrid y Gastón i hovedstaden, Lima, og det er ham, der har sammensat menuerne på togruten.

Turens første frokost byder på fire retter. Vi starter med en appetizer i form af en nikkei tiradito-tilberedning af rød peber. Nikkei tiradito bliver kaldt peruansk sashimi og er en blanding af peruansk og japansk madtradition, der normalt bruges i forbindelse med rå fisk som i nationalretten, ceviche. Det får den røde peber til at smage ualmindelig sødt, røget og krydret.