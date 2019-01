Har du lyst og råd? Her er overnatningen i samme klasse som prisen

Vores lille fly lander i høj hastighed på en helt tom landingsbane – en udjævnet grusvej, hvor der ofte bliver kastet jordklumper efter vildsvin, så de ikke er til fare for landingsprocessen.

En stor, åben Land Cruiser holder ude i siden med en vinkende guide klar til at tage imod os, så snart vi stiger af flyet.

Her er der ingen paskontrol eller bagagebånd. Piloten siger farvel og gør klar til hurtigt at flyve videre, og bagagen tager vi selv af flyet.

Foto: Heidi Skibsted Landingsbanen er en udjævnet grusvej, hvor man skal passe på de vilde dyr, når flyet lander.

Solen bager over os, og de tætvoksende træers grene pisker mod vores bare arme, mens vi drøner gennem det grønne landskab i Okavangodeltaet i Botswana. Telefonens signal er for længst røget, men telefonen ligger stadig i hånden, klar til at tage billeder af de dyr, vi passerer, inden vi efter en time ankommer til hotellet.

Den nyåbnede Mombo Camp ligger lige midt i Okavangodeltaet i Botswana godt et døgns rejse fra Danmark.

»Det her er Kuda. Hun vil være jeres butler under opholdet«, lyder det, da vi vindblæste og støvede hopper ned fra firehjulstrækkeren.

Fakta

Godt og skidt Godt:

Smukke omgivelser lige midt i Okavangodeltaet.

Rummelige suiter med alt, hvad man har brug for.

Privat pool på terrassen med udsigt til dyreliv.

Mad i topklasse.

Venlige og engagerede medarbejdere og guides.

God rengøring. Skidt:

Ingen mulighed for internet.

Personalet oplyser ikke om, at massage ikke med i prisen, som alt andet ellers er.

Dyrt.

Kuda står med fremstrakte arme med et lille fad med et par våde håndklæder på, så vi kan vaske den værste sved og snavs af hænder og ansigt efter køreturen. Hun forklarer, at det er hende, der skal sørge for os i løbet af vores to dage på den femstjernede camp.

Kolde drikke og små snacks står klar til os, så snart vi træder ind i lobbyen. Derfra er der udsigt til Botswanas rige dyreliv. Zebraer og giraffer følges ad i horisonten med en stærk eftermiddagssol bagende i ryggen.

»Det her sted er for vildt«, konstaterer fotografen og jeg hurtigt.

Rejsedeklaration

Politikens ophold var betalt af Wilderness Safaris. Selskabet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Beliggenhed: For at komme til Mombo Camp skal man med et lille fly fra byen Maun, som anses som porten til Okavangodeltaet.

Foto: Heidi Skibsted Udsigt til den private pool og dyrene på savannen.

Mombo Camp ligger i smørhullet af deltaet, og her kommer man helt tæt på dyrene både under opholdet og på safarituren. Du møder ikke mange andre turister på stedet eller på safarituren.

Indretning: En lang gangbro godt en meter over jorden fører os til vores teltsuite i nr. 7. Da jeg træder ind, glemmer jeg hurtigt alt om safari og vilde dyr. Suiten rummer langt mere, end vi overhovedet har brug for på to dage.

Det store guldbadekar kan jeg genkende fra billederne på hjemmesiden; det nærmest kalder fra badeværelset og sætter prikken over i’et på hele suitens varme indretning. Der hænger badekåber, står tøffer, diverse duftende sæber og shampooer og en bunke pænt foldede håndklæder. Der er to store hovedbrusere i badet og to marmorvaske, så man kommer ikke til at slås om pladsen.

Foto: Heidi Skibsted Guldbadekaret sætter prikken over i'et på en enestående indretning.

I entreen hænger to hvide solhatte og to paraplyer til safarien. I spisestuen står Nespresso-maskinen med stakkevis af farverige kapsler og et køleskab fyldt med drikkevarer og miniatureflasker med rom, vodka og gin. Vinreolen lokker også med røde og hvide vine.