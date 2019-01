Madfolk om deres yndlingsmadbyer: Sommelieren, der faldt pladask for nordspansk madparadis

Hvad er din yndlingsmadby?

»San Sebastián. Umiddelbart er Nordspanien et madmekka. Det er et område, der generelt bare er proppet med gastronomi og vin. Jeg elsker deres madkultur, deres gå ud-kultur. I weekenden begynder de allerede klokken 10 om formiddagen med at spise morgenmad på en eller anden bar. Og så fortsætter de i princippet derudad hele dagen. San Sebastián er en af de byer, der har flest michelinrestauranter med tre stjerner. Og det smager jo helt vildt godt, men hænger nok lidt fast i 1990’ernes molekylære gastronomi. Jeg er mere til de mindre steder med deres udgaver af tapas, pintxos«.

Hvad skal vores læsere opleve?

»I den gamle bydel er der kvalitet på alle restauranter og barer. Det bugner med pintxos. Og så er det ikke ødelagt af turisme. Det er meget lokalt, og du får en følelse af at opleve det ægte spanske modsat eksempelvis i Barcelona, hvor det originale er ebbet noget ud til fordel for den internationale stemning. San Sebastián er mere et rejsemål for spaniere end for folk udefra, og dem, der kommer, er et dannet gastronomisk folk. Det afspejler sig i maden«.

Hvad har været den mest overrumplende oplevelse?

»Restauranten Rekondo. De fik en michelinstjerne for første gang sidste år. Det er baskisk mad med fisk, skaldyr og godt kød. Du sidder dejligt ude på deres terrasse.

Foto: Restaurant Palægade Da Politiken senest anmeldte Restaurant Palægade, hvor Simon Olesen huserer, blev smørrebrødet betegnet som Danmarks måske bedste.

Og så har de et af verdens fem bedste vinkort. Det er sådan noget, som vi sommelierer går op i. De har en af de største kældre i verden, og familien har samlet på vin altid. De har vine til 1.000 euro, men selv om du måske kun har et budget på 50 euro, skal de nok sørge for at finde en vin til dig, som du får en fantastisk oplevelse ud af. Det er i øvrigt generelt billigt at spise og drikke i San Sebastián; du behøver ikke at være bange for at blive flået«.

Hvad køber du altid med hjem?

»Guindilla-peberfrugt, der er lidt ligesom padron, bare en lang tynd én. En af mine gamle venner sylter dem for mig herhjemme, og så bruger jeg dem som snacks eller i forskellige retter. Jeg køber flere kilo med hjem, så jeg har til et helt år«.



Hvor drømmer du om at tage hen næste gang?

»Helt klart New York. Ja, jeg ved godt, at det er meget mærkeligt, at jeg aldrig har været der. Men det er min næste destination. Jeg har masser af venner og kontakter i byen, så jeg skal nok komme ud og spise på de sjove steder«.