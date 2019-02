Russisk kunst, gamle biler og glaskunst: Tag med på museumscrawl i Málaga

Museo Jorge Rando, Calle Cruz del Molinillo 12

4 Glaskunst i gammelt palæ



Foto: Hanne Olsen

Den guidede tur på glas- og krystalmuseet begynder i gårdhaven i et privatejet palæ fra 1700-tallet, som ejeren, González, har indrettet som et privat hjem. Herfra går turen til stuerne med omkring 1.000 stykker glas og krystal, ud af en samling på 3.000, arrangeret mellem møbler, malerier og nips i forskellige tidsperioder. Hele konceptet tilsigter at give besøgende indsigt i menneskets historie via glas samt glaskunstens teknikker gennem tiden. Glas og krystaller tæller alt fra vaser og skåle til skulpturer og udsmykkede vinduer.

Turen slutter også i gårdhaven ved en glasmontre, hvor danske Per Lütckens grønne orkidévase fra 1957 sirligt står placeret mellem rækker af andre farvestrålende vaser og skåle (heraf flere nordiske) fra 1950’erne til 1970’erne.

Museo del Vidrio y Cristal, Plazuela Santísimo Cristo de la Sangre 2

5Carmen Thyssens spanske samling

Carmen Thyssen-museet ligger i et renoveret palæ fra det 16. århundrede i Málagas mauriske kvarter. Værkerne er en privat samling af spansk kunst fra det 19. til det tidlige 20. århundrede, som overvejende stammer fra Andalusien. De tilhører Carmen Cervera, der var hustru til baron Thyssen-Bornemisza, hvis familiesamling kan ses i Madrid.