Rom er blevet en kæmpestor losseplads

Rom er en kæmpestor losseplads og ikke i betydningen historiens mødding eller antikviteter i en rodet marskandiserbutik, men en gedigen affaldsplads, som chokerer besøgende, mens romerne har vænnet sig til svineriet.

Affald flyder i gaderne, som er fyldt med huller, og ukrudt skyder op på fortovene, skriver New York Times’ korrespondent i den italienske hovedstad, Jason Horowitz.

Korrespondenten har gået en tur sammen med guiden Massimiliano Tonelli, der siden 2007 har skrevet bloggen ’Roma Fa Schifo’ eller ’Rom er klam’, hvor han forsøger at vække romerne, så de kan se, hvor beskidt deres by er.

Tonelli mener, at Rom er et »ødelagt mindesmærke« fra fortiden på et kontinent med moderniserede byer. Svineriet ses sågar ved seværdigheder som Peterskirken og Colosseum.

Foto: Alessandra Tarantino/AP En kloak i Rom er stoppet til med visne blade og plastik og har skabt oversvømmelse i en af den italienske hovedstads gader.

En kloak i Rom er stoppet til med visne blade og plastik og har skabt oversvømmelse i en af den italienske hovedstads gader. Foto: Alessandra Tarantino/AP

På amfiteatret flyder det med tomme øldåser, cigaretpakker, papir, beskidt tøj og fordærvede madvarer. Illegale souvenirsælgere hænger blå plastikposer op i træernes grene, inden de forsvinder ind i buskene for at forrette deres nødtørft.

I sidegaderne ligger gennemvædede madrasser, gamle køleskabe og lænestole, mens gadekunstnere har oversmurt murene med Roms klagesang ’Roma guasta’, som lidt frit kan oversættes til ’Rom er en ruin’. Måger og duer har travlt med at søge efter føde i affaldet i gaderne.

Løse hunde gør fortovene til en glidebane, for de skider, hvor det passer dem. New York Times-korrespondentens søn har døbt Rom »poop city« (’lortebyen’).

Lokalavisen Il Messaggero dokumenterer byens forfald i en sådan grad, at den burde skifte navn til Affaldsavisen. Il Messaggero er fyldt med artikler om »få og ødelagte bænke: Alle står op i parkerne«.

Byens grønne lunger eller parker som Villa Borghese er ikke alene fyldt med affald og skadedyr, skriver New York Times, men flere af parkerne er så tilgroet, at der nu lever vildsvin i dem.

Både borgere og myndigheder er klar over, at det vil tage tid at føre byen tilbage til tidligere tiders storhed, for Rom bliver ikke genopbygget på én dag.