Frederik har været sneet inde i Østrig siden i lørdags: »Hotellet har kun mad til på fredag«

I Obertauern er der faldet så meget sne, at der er lukket for al transport, så gæsterne ikke kan komme ind eller ud fra skisportsstedet.

Det skulle bare have været en uges skiferie for Frederik Fausing og familien. Men den sidste uge har det væltet ned med sne uafbrudt flere steder i Østrig.

Helt slemt står det til i Obertauern, hvor familien er strandet på hotellet på bjerget, fordi der siden i lørdags har været lukket for alt transport til og fra dalen på grund af den voldsomme sne og høje lavinefare.

På bare 10 dage, er der faldet så meget sne, som der plejer at falde i hele sæsonen.

»Busserne har ikke kunnet køre herop for at hente os, så vi kan slet ikke komme ned i dalen«, forklarer Frederik Fausing, der skulle have været på et fly hjem i lørdags.

Desværre kom de ikke ned fra pisterne i tide til at kunne nå at komme ned i dalen, inden der blevet lukket for alt buskørsel.

»Dem, der var kørt i bil hertil, skyndte sig at køre hjem, men resten er sneet inde her«.

»Så vi er ca. 90 mennesker på vores hotel, der ikke kan komme hjem. Og hotellet har kun mad til på fredag, fordi de ikke kan få nye varer herop«, fortæller han.

Tiden går med spil og sneboldkamp

Udover voldsom sne, blæser det også meget i Obertauern, og det har fået nogle af pisterne til at lukke. Frederik Fausing bruger ventetiden på at stå på ski på de pister, der stadig er åbne.

»Pisterne er nærmest tomme, fordi der ikke er kommet nye gæster til siden i lørdags. Sneen er helt fantastisk at stå på, så det er da det gode ved situationen«, siger han.

Ventetiden går med leg i sneen. Højt sandsynligt kan familien komme hjem i dag. Foto: Frederik Fausing

Familien får også tiden til at gå med at spille spil, lege i sneen og bade i poolen.

»Og så går vi ofte til informationsmøder for at holde os opdaterede«, siger han.

På nuværende tidspunkt er vejen op til bjerget stadig lukket for alt transport, men seneste melding lyder, at den vil åbne i dag, og at Frederik Fausing og familien kan flyve hjem i aften.

»Nu vil vi bare gerne hjem«, lyder det fra ham.