Sne i Østrig: Danske rejsebureauer vurderer situationen time for time

79 danske skiturister er tirsdag formiddag endelig på vej ud af deres ufrivillige sneeksil i den østrigske vinterdestination Obertauern.

Det fortæller Toke Hyldgaard, der er salg- og marketingdirektør hos Skinetworks, der står bag rejsebureauerne Nortlander og Danski.

»Vi regner med, at de kan komme med et fly fra lufthavnen i Salzburg tidligt på eftermiddagen«, lyder det.

Toke Hyldgaard forklarer, at de lokale myndigheder har fået sprængt potentielle laviner væk, ryddet vejene for sne og fået så meget kontrol over situationen, at Skinetworks’ busser har kunne hente deres gæster ned fra Obertauern.

Om det så også betyder, at de Skinetworks-gæster, der skal ankomme onsdag, får mulighed for at komme til Obertauern, ved Toke Hyldgaard endnu ikke.

»Vi sidder og vurderer situationen hele tiden. Vi følger myndighedernes anvisninger. Som det ser ud lige nu, forventer vi, at der er åbent. Forhåbentligt bliver det ikke lige så slemt som i lørdags«, siger Toke Hyldgaard med henvisning til det voldsomme snefald, der i weekenden betød, at Skinetworks gæster til Obertauern blev rykket til Schladming, der er en anden skidestination i området.

Forsøger at tænke forud

Nogenlunde samme udgangspunkt arbejder de med hos SkiGroup, der blandt andet repræsenterer Højmark Rejser, og i øjeblikket har »et par tusinde« gæster på skiferie i Østrig, fortæller Majbritt Jensen, salgschef SkiGroup.

»Lige nu er der ingen ændringer, men situationen kan hele tiden ændre sig« siger hun.

Majbritt Jensen forklarer, at Skigroup sender rejsende af sted til Østrig både i dag og på lørdag, og at rejsebureauet har en alternativ plan i baghånden, hvis der skulle komme nye voldsomme mængder af sne.

»Vi forsøger hele tiden at tænke forud, så vi ved, hvad vi skal gøre, hvis vejret ændrer sig, og vi må sende folk andre steder hen. Det vigtigste er, at vi kan finde steder, hvor de kan stå på ski, så de ikke skal overnatte på et eller andet lufthavnshotel«, siger Majbritt Jensen.

Ifølge hende er sikkerhed det vigtigste element lige nu. Dernæst kommer, at få gæsterne på ski.

Skigroup har ingen gæster i Obertauern, der har været værst ramt, men måtte rykke rundt på gæster til Saalbach i lørdags, så de sov en enkelt nat et andet sted, inden der var ryddet for sne, og de kunne komme til deres egentlige destination.