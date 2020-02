Skitouring, forfrysninger og puddersne: Kun en tåbe frygter ikke laviner

Automatisk oplæsning Beta

Hvis en af jer bliver taget af en lavine, skal vi skynde os lige så meget, som hvis et lille barn er faldet i en swimmingpool og ikke kan svømme«.

Ordene kommer fra vores skitouringguide, Robert Lindebner, som i dag har vores liv i sine hænder, da han er ansvarlig for at få vores syv mand store gruppe af erfarne skiløbere helskindet igennem et offpisteområde, som tidligere på sæsonen var ramt af laviner, der var tæt på at tage livet af to unge nordmænd.

De unge maser sig frem, vil først frem i bussen og er nogle fandens karle. Men når vi graver dem ud af en lavine, så græder de Robert Lindebner, skiguide, Freeride Gastein

Foto: Sebastian Kjær Før vi tager skind på og starter opstigningen, får vi et lynkursus i, hvordan man skal reagere, hvis en af os bliver fanget af en lavine. Til det formål gemmer vores guide Robert Lindebner sig i en hule i sneen, og så skal vi med vores lange sonder se, om vi kan finde hans veltrænede ben under sneen.

I lavineskole

Det er en meget kontrastfuld oplevelse at stå for foden af det bjerg, vi skal bestige i minus 18 grader, hvor en mild vintersol forgæves forsøger at varme vores kroppe, mens vi lytter til den ellers gemytlige Robert, som pludselig har lagt sit ansigt i alvorlige folder, før vores skieventyr for alvor kan begynde.

Planen er, at vi skal bestige det højeste punkt, Kreuzkogel, på den østrigske skisportsdestination Sportgastein i 2.686 meters højde med et kors på toppen. Ved at sætte skind under skiene, som sørger for, at man ikke får det mindste tilbageglid, når man tramper op ad bjerget gennem dels skov, dels åbne vidder.

REJSEDEKLARATION Politikens flyrejse og hotelophold var betalt af SalzburgerLand Tourismus. Organisationen har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Foto: Lasse Foghsgaard Guiden Robert Lindebner tjekker, om vores lavinebippere er tændte og giver signal. De er livsvigtige, hvis man bliver fanget i en lavine. Omvendt har lavinebipperen også en søgefunktion, så man kan hjælpe i eftersøgningen af en skiløber, som ligger fanget under sneen.

En iskold camino

Arrangørerne af turen vil gerne sammenligne bjergvandringen med den bevidsthedsudvidende og berømte pilgrimsvandring Camino de Santiago, hvor det spanske landskab blot er udskiftet med de østrigske alper i Salzburger Land, og hvor hældningsprocenten er betragtelig højere.

Der er dog ikke megen meditation i at høre om, hvad vi skal gøre, hvis vi bliver ramt af en lavine, og hvordan vi skal bruge vores lavinebipper, sonde og skovl, som findes i vores rygsække.

Foto: Lasse Foghsgaard Hvis man aldrig har prøvet at lokalisere en skiløber under en lavine før, er det en god øvelse at lade en frivillig eller guiden grave sig ned under sneen og så prøve det af. Man er ikke i tvivl, når sonden rammer noget småblødt af kød og blod. Hvis man omvendt støder på en sten eller den bare jord, vil sonden nærmest klistre sig fast på grund af den store temperaturforskel.

Find Robert under lavinen

Robert Lindebner holder ikke kun foredrag i den bidende kulde. Snart har han gravet en lille hule ind i en sneskrænt og er kravlet ind i den som en bjørn, der går i vinterhi.

Vi lærer, hvordan vi kan lokalisere ham præcist med vores lavinebippere, og da vi stikker sonden ned gennem sneen, får vi muligheden for at mærke, hvordan det er at ramme et menneske af kød og blod, hvis hjerte stadig banker. Man er ikke i tvivl, når man rammer Robert Lindebners bløde lår, som føles helt anderledes end den frosne jordbund eller en sten.

På sit lynkursus i offpistesikkerhed tager Robert Lindebner sin sneskovl i hånden og stikker den hårdt ned i en snedrive, så det yderste lag sne falder ned som en lavine. Som en anden arkæolog analyserer han de forskellige snelag, der kommer til syne, som har forskellige strukturer og fysiske egenskaber, og kommer med udtryk som champagnesne, sæbesne og sukkersne.

Han fortæller også, hvilke hældninger på bjergskråningerne der er de mest risikable og kan udløse alt fra små, ufarlige laviner til monsterlaviner, der kan smadre en hel by.

Foto: Lasse Foghsgaard Der findes mange forskellige slags lavinebippere. Man spænder dem fast under skijakken. Når den er tændt, kan den bruges til at lokalisere din nøjagtige position, hvis du er fanget under en lavine. Den har også en søgefunktion, så du kan komme dine rejsekammerater til undsætning, hvis det er dem, der er fanget af en lavine.

Min risikable fortid

Imens Robert Lindebner snakker, kommer jeg til at tænke på alle de gange, mine tre brødre og jeg har løbet offpiste uden guide og uden at have det mindste sikkerhedsudstyr med. Jeg tænker også på de mange gange, hvor vi er kørt under en afspærring for at få den ultimative pudderoplevelse ved siden af nye spor, som andre skiløbere havde lagt. Jeg får kuldegysninger ved tanken og lover mig selv, at mine børn, som også står på ski, ikke skal arve min dårlige vane.

Jeg bliver revet ud af mine tanker, da Robert Lindebner beder mig om at forsøge at demonstrere, hvordan man får slået sonden ud, som mest af alt minder om en lang teltstang til et iglotelt. Det lykkes.

Undervisningen i laviner under åben himmel lægger noget af en dæmper på den ellers højstemte gruppe, som består af seks mænd og en kvinde. Da lavinebipperen er sat på plads inde under jakken igen med vores blåfrosne fingre, børster vi skiene fri for den lette champagnesne, som også ligger som et fint tæppe på den natur, som omgiver os.

Foto: Sebastian Kjær Lige før opstigningen sætter man skind under skiene. Det sikrer, at man overhovedet ikke får noget tilbageglid, når man tramper op ad bjergsiden.

Opstigningen begynder

Vi sætter klatreskind på skienes bunde og ser frem til at starte opstigningen og få varmen tilbage i kroppen. Vi glæder os over, at lavinefaren kun er 2 på en skala fra 1 til 5, indtil Robert Lindebner siger, at de fleste ulykker sker i den kategori, fordi skiløbere tror, at de så ikke behøver at tage deres forholdsregler.

Fakta Turen til Gastein Klimaaftryk tur-retur:​ Fly: 310 kg CO 2 per person​​​​​​ Bil: 376 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​​​​​​ Tog/bus: 150 kg CO 2 per person​​​​​​ Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på ​​​​​​ politiken.dk/klimaberegner​ Om Gasteinerdalen: Består af de tre skisportsbyer Dorfgastein, Bad Hofgastein og Bad Gastein. Skiområdet Sportgastein er det højest beliggende med gode muligheder for offpiste. Hele skiområdet kan tilbyde 177 kilometer pist i 830-2.650 meters højde.​​​​​​ Overnatning: Vi boede på Hotel Norica i Bad Hofgastein, som via et tunnelsystem er forbundet med de termiske bade Alpentherme.​​​​​​ Vis mere

Nu står vi ved porten til en skov af lærke- og fyrretræer, hvor grenene er dækket af et fint lag sne, som vidner om, at det har sneet for nylig, og sneforholdene er perfekte. Bindingerne på vores lejede touringski er sat på vandretilstand, og det betyder, at man kan gå med skiene, som var det langrendsski, hvor skindet forhindrer tilbageglid.

Foto: Lasse Foghsgaard Ved skitouring er skien udstyret med en særlig binding, som kan indstilles til en vandreposition. Det betyder, at man under opstigningen kan løfte hælen fra skien, som gør det nemt og behageligt at kæmpe sig op ad bjerget.

Når man har fået fuld tillid til, at skiene står helt fast, når man tramper sig op ad bjerget, er det relativt nemt at æde den ene højdemeter efter den anden. Det er kun, når det for alvor bliver stejlt, at man skal lægge kræfter i, og kroppen skal lænes frem på skien, for at kunne komme frem.

Det kræver således en god fysik at være på skitouring med en rygsæk fyldt med bjergudstyr, lommelærke, en flaske vand og en ekstra skiundertrøje, som skal erstatte den, der bliver gennemblødt af sved i forbindelse med opstigningen.

Foto: Sebastian Kjær Hvis man ikke snakker eller larmer for meget under opstigningen, kan man være heldig at hilse på nogle af skovens dyr. Det var måske derfor, at vi ikke så nogen.

Bjergguidens velmente formaninger træder mere og mere i baggrunden for hvert skridt, vi tager mod toppen. Der er så smukt i skovens stille ro, hvor vi er helt alene. Nogle gange er der en lysning, hvor det store bagtæppe af sneklædte bjergtinder kommer til syne.

Da vi passerer en lille flod, forkæles ørerne med lyden af rindende smeltevand, som en yogalærer ville give mange penge for som lydkulisse til den afsluttende meditation.