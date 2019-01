Mens vi venter på Momondo for togrejser: Her er 7 vigtige tips til ferien på skinner

Interessen for at tage toget på ferie er voksende. Men hvordan med billetter? Hvor kan man søge på afgange, og hvorfor findes der ikke en fælles søgemaskine? Politikens togambassadør, Sune Højrup Bencke, gør dig klogere på planlægningen af din næste togrejse.

Jeg vil ikke lyve for jer og påstå, at en booking af en togrejse er lige så nem og ligetil som booking af en flyrejse.

For der findes (endnu) ikke et Momondo/Travelmarket/Expedia for togrejser. Et sted, hvor hele baduljen af togselskaber, ruter, afgange og priser er samlet.

Det er nemlig ret kompliceret med togrejser på tværs af lande og nationale selskaber, som system- og prismæssigt ikke taler sammen, forklarer Ole Stouby, der er direktør for Travelmarket.dk, der sammenligner priser på rejser.

»Der findes søgemaskiner, som viser tider og forbindelser på tværs af flere lande, men togbilletterne skal bookes ad flere omgange hos forskellige togselskaber«, siger Ole Stouby.

Momondo, den mest velkendte fly- og hotelsøgemaskine herhjemme, lurepasser også på togrejser, lyder det fra pr-manager Lasse Skole Hansen.

»Vi kigger løbende på at optimere vores produkt efter brugernes behov, men vi kan ikke umiddelbart sige, om vi vil inkludere andre transportformer som tog eller bus fremover«.

Interrail og pladsbilletter

Mens vi venter, er der syv vigtige steder, du kan hente information om alt det, du har brug for at vide. Det eneste, det kræver, er tid og nysgerrighed. Det er i hvert fald denne rejseskribents erfaring efter at have gransket det europæiske togområde i løbet af det meste af 2018.

Først og fremmest bør du bruge 130 kroner (inklusive forsendelse) på at købe European Rail Timetables ’Rail Map of Europe’. Det er ren godnatlæsning for tognørder, skinnenetsfanatikere og stationsidioter som undertegnede. Gå også ind på de østrigske statsbaners hjemmeside, oebb.at, og tag et farveprint af deres nattogsrutekort. Begge giver et eminent overblik over togruter og nattogsruter i Europa.

Og så husk i øvrigt, at går dine rejseplaner i retning af flere destinationer og længere tid, ja, så er et interrailkort meget hurtigt en bedre løsning end almindelige billetter.

»Planlægger man at rejse mellem flere byer, tjener det sig hurtigt hjem at købe et interrailkort. Kortene kan man købe til et enkelt land eller til hele Europa – man skal blot være af sted (rejse med tog, red.) i fem dage eller mere. En voksen, der rejser på interrailkort, kan nøjagtig som herhjemme tage to børn under 12 år gratis med på rejsen«, siger underdirektør i DSB Aske Wieth-Knudsen og understreger, at der på nogle strækninger er krav om tilkøb af pladsbillet, som man skal huske at regne ind i sit budget.

Så er du ellers klar til afgang.

Seat61.com

Det er den engelske togkapacitet Mark Smith, der står bag togsitet Seat61.com. Her får du tips, information, anbefalinger og advarsler om rejsen på skinner over hele verden. Og først og fremmest viden, solid, gennemprøvet viden som information om ruter, priser, afgange. Billetterne kan du dog ikke købe, men Mark Smith sender dig gerne videre til de respektive statsbaners hjemmesider. I øvrigt hedder hjemmesiden Seat61.com, fordi det er det sæde, Mark Smith altid sidder på, når han kører på Eurostars 1. klasse.