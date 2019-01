Sådan er du stillet, hvis noget går galt på togrejsen

Akut sporarbejde, nedrevne køreledninger, personpåkørsler, pludselige aflysninger, personalemangel eller forsinkelser.

Togrejsen i Europa kan møde mange udfordringer. Og som passager er det vigtigt at vide, at du har visse rettigheder, når uheldet er ude. Helt ligesom du kender dem fra flyrejsen.

Det forklarer leder af Forbruger Europa, et europæisk netværk af forbrugercentre, Lars Arent.

»Passagerrettigheder for fly og tog er meget sammenlignelige, for de er skruet sammen ud fra det samme EU-funderede forbrugerrettighedssystem. Det er de samme elementer, der gælder. Du har rettigheder og du kan eksempelvis kræve noget i kompensation, hvis toget ankommer med en vis forsinkelse eller bliver aflyst«, siger Lars Arent.

Det har du krav på

Og hvad er det så, du kan forvente. Jo, på EU’s hjemmeside lyder det som følger:

Oplever du, at dit tog er aflyst eller forsinket, har du fra rejsens begyndelse ret til information om din situation og videre færd. Er svaret, at du vil ankomme til din endelige destination med en forsinkelse på mindst en time, har du dernæst ret til at opgive dine rejseplaner og bede om øjeblikkelig tilbagebetaling af billettens pris.

Alternativt er det muligt at få en rejse tilbage til dit oprindelige afgangssted, hvis forsinkelsen forhindrer dig i at gennemføre den planlagte rejse. Eller du har mulighed for at blive transporteret til dit endelige bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på en senere dato efter eget valg. Det inkluderer alternativ transport, hvis et tog er blokeret, og/eller afgangene på ruten er stoppet.

Desuden bør du forvente måltider og forfriskninger samt indkvartering, hvis du bliver nødt til at vente natten over. Som det eksempelvis kan ske, hvis du forsøger dig med toget til London og ikke når dagens sidste afgang med Eurostar i Bruxelles.

Til det indskyder Lars Arent vigtigheden af, at forbrugeren henvender sig det rigtige sted.

»Det er altid det togselskab, der har været forsinket, altså den forsinkede part, du skal tage fat i. Det er dem, der skal hjælpe dig. De har ansvar over for dig som passager og for at løse situationen«.

Ikke mange togklager

Desuden lyder det i EU-reglerne, at vælger du at fortsætte din rejse som planlagt eller acceptere alternativ transport til dit bestemmelsessted, har du mulighed får erstatning på 25 procent af billetprisen, hvis toget er mellem en og to timer forsinket, eller 50 procent af billetprisen, hvis toget er mere end to timer for sent på den.

Ifølge Lars Arent skal man som passager henvende sig til Forbruger Europa efter rejsen, hvis de har oplevet, at de ikke har fået, hvad de har krav på.

»Derfra er det vores ansvar at sende folk det rigtige sted hen for at klage. Der findes jo lokale, nationale klageinstanser, men det er vores ansvar at hjælpe forbrugerne videre efterfølgende«.

Lars Arent fortæller, at det er sjældent, at Forbruger Europa oplever at have sager med togrejsende, der er kommet i klemme.

»Togrejser er ikke noget, vi i øjeblikket beskæftiger os med hver dag. Men vi er inde på en trend her, der gør, at vi nok skal arbejde mere med det fremadrettet. For i takt med at togrejser ses som et alternativ til flyrejser, bliver det afgørende at komme frem til tiden«, lyder det.