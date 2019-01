Halal-turisme er blevet en stor industri

På hotellet er der ikke gris på menuen. Stewardessen har ingen alkohol på drinksvognen. Resortet har separate svømmebassiner til mænd og kvinder. I turprogrammerne er der indlagt pauser til de fem daglige bønner.

Halal-turisme er en af de hurtigst voksende turistindustrier i verden, eller rettere: Muslimer er det hurtigst voksende segment i turistindustrien ifølge The New York Times. Den amerikanske avis baserer sin konklusion på en undersøgelse fra Mastercard & Crescent Rating, som følger og sporer halal-venlige rejser.

Siden 2016 er antallet af muslimske rejsende steget med 30 procent, og halal-turismens bidrag til verdensøkonomien vil det næste årti stige til 300 milliarder dollars fra 180 milliarder.

I år ventes 156 millioner muslimer at drage på farten for at slappe af og/eller opleve verden.

Den eksplosive stigning skyldes, at den muslimske befolkning er ung, veluddannet og stadig mere mobil.

Foto: Osman Orsal/AP På mange restauranter i tyrkiske byer som Istanbul og Ankara står der udenfor på skilte, at der ikke serveres alkohol.

Sådan har det ikke altid været, fortæller Soumaya Hamdi til The New York Times. I 2015 rejste hun rundt med sin mand og deres fire måneder gamle baby i Singapore, Malaysia, Sydkorea og Japan. Turen var fyldt med oplevelser, men det var en daglig kamp at finde halal-mad.

Derfor begyndte Hamdi, som bor i London, at blogge om muslimsk-venlige restauranter, faciliteter for bøn og børnevenlige destinationer. Det udviklede sig til Halal Travel Guide.

Timingen var perfekt, ikke mindst for europæiske muslimer, som er tredje eller fjerde generation. De er veluddannede og vellønnede og vil opleve verden. For første generation var det vigtigste at besøge familien i det gamle hjemland.

Halal Travel Guide er langtfra det eneste sted, hvor muslimske rejsende kan få hjælp. Hjemmesider og søgemaskiner som Halal Booking, Halal Trip, Have Halal Will Travel og Muslim Travel Girl inspirerer og hjælper muslimske turister, og de har fået følgeskab af masser af bloggere.

Initiativtagerne siger samstemmende til The New York Times, at deres mål ikke alene er at hjælpe muslimske turister med at finde restauranter, steder til bøn og alkoholfri aktiviteter, men også at få dem ud af deres komfortzone og inspirere dem til at udforske verden.