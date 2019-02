Arbejdsmænd med skitøj på: I Val Thorens ligger de i krig med sneen

Yann Oget har lige gennemgået de seneste sæsoners akkumulerede snefald i Val Thorens.

I vinteren 2014-15 faldt der 850 meter sne. Året efter var det 540, mens snefaldet for to år siden begrænsede sig til 380 meter.

Men 2017-18-sæsonen ... Val Thorens’ 45-årige chef for teknisk forvaltning kan stadig blive helt forpustet, når han fortæller om de 1.045 meter sne, der i forrige sæson væltede ned i hovedet på forvaltningens 22 medarbejdere med ansvar for rydning af sne.

Rejsedeklaration Politikens ophold var betalt af Val Thorens’ turistbureau. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

»Det var vildt«, siger Yann Oget.

Foto: Kristian Klarskov Forvaltningschef Yann Oget har som ansvarlig for snerydningen i Val Thorens rigeligt at gøre i de kommende uger. I år kan han se frem til ekstra sommertravlhed. I juli slutter Tour de France-feltet næstsidste etape af med at køre gennem Val Thorens inden målområdet i bunden af en af skipisterne.

Forvaltningschef Yann Oget har som ansvarlig for snerydningen i Val Thorens rigeligt at gøre i de kommende uger. I år kan han se frem til ekstra sommertravlhed. I juli slutter Tour de France-feltet næstsidste etape af med at køre gennem Val Thorens inden målområdet i bunden af en af skipisterne. Foto: Kristian Klarskov

Vi har brugt en formiddag på en rundvisning blandt de traktorer og velvoksne snerydningsmaskiner, der er byens redskab til at gøre vejene i Val Thorens passable for biler og fodgængere.

Yann Oget har vist de 250 kilo tunge snekæder frem, som skal renses for snavs og rust for hver 150 timers kørsel. En opgave, der tager en dags manuelt arbejde. Han har vist stedet frem, hvor tusindvis af lastvognlæs med sne bliver hældt ud over en bjergside i så store mængder, at de sidste rester først smelter i september. I spidsbelastninger kan vognparken fjerne 5.000 kubikmeter sne om dagen – svarende til to olympiske svømmebassiner.

SERIE Arbejdsmænd med skitøj på Liftoperatører, skipatruljefolk, læger, liftmekanikere og chauffører på de store snemaskiner har hver for sig et tungt ansvar for, at hele klaveret spiller, når hundredtusindvis af danskere i de næste uger rejser til de europæiske skidestinationer. De fleste af os har talt om dem i en stille stund på liften. Eller sendt lange øjne efter dem, når vi fra hyttens eller hotellets vindue har kunnet se snemaskinerne pløje af sted som lysende prikker på de kulsorte pister. Men de færreste har mødt skiindustriens fodfolk. I januar rejste Politiken til Val Thorens for at møde Alpernes arbejdsmænd. Følg med de kommende dage op til vinterferien og lær skisportsstedets arbejdsbier at kende. 1. afsnit: 2. afsnit: 3. afsnit: 4. afsnit:

Vis mere

Forvaltningschefens telefon ringer konstant med praktiske forespørgsel om alt mellem himmel og jord. Han virker som en mand, der har svar på det meste. Men han tøver en kende, før han svarer på, om han anser sneen for at være en ven eller en fjende.

»Hm, sneen er jo mit arbejde. Men det er lidt som at være med i en krig. Man kan ikke kalde det en fjende, for vi har brug for sneen. Men når det gælder vejene, er det en krig«, siger han.

Byen skal være præsentabel

Hvis det ikke har sneet, møder mandskabet i den tekniske forvaltning ind klokken 7.30. De arbejder til klokken 12, holder to timers middagspause og arbejder igen fra 14 til 17. Der er altid folk på vagt på maskinstationen, så der i tilfælde af voldsomt snefald er sikkerhed for, at nogen kan komme ud i de store køretøjer med det samme.

Opgaverne begrænser sig dog ikke kun til snerydning – blandt de helt store udfordringer er at sørge for, at skisportsstedet, der er kendt for et festligt natteliv, tager sig præsentabelt ud næste morgen.

Fakta Turen til Val Thorens Klimaaftryk tur-retur: Fly: 483 kg CO 2 per person Bil: 412 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 127 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene,udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Val Thorens ligger 2.300 m.o.h. og regnes derfor for at være snesikker. Der er 400 fastboende, men omtrent 26.000 sengepladser. Skiområdet råder over 86 pister af vidt forskellig sværhedsgrad. De grønne, blå, røde og sorte pister kan nås via 29 gondol- eller stolelifter. Liftsystemet er bygget sammen i det store skiområde Les 3 Vallées, som udover Val Thorens består af skisportsområderne Méribel og Courchevel. Alle tre skiområder kan nås via liftsystemerne. Et dagskort til liftsystemet for én voksen i Val Thorens koster i højsæsonen 55 euro (410 kr.). Tilsvarende koster et femdages liftkort 241 euro (1.799 kr.). Et dagskort for én voksen, der dækker hele 3 Vallées-området, koster 62 euro (463 kr.). Et femdageskort til 3 Vallées-området koster tilsvarende 291 euro (2.172 kr.). Ved køb af flere liftkort er der mulighed for mængderabat, ligesom der ydes senior- og børnerabatter. Børn under fem år og ældre over 75 kører gratis. Val Thorens kan nås fra lufthavnene i Geneve, Grenoble, Chambéry og Saint-Exupéry. Politiken fløj til Geneve for 2.400 t/r. Herfra er der ca. tre en halv times kørsel til Val Thorens. En returbillet med bus kostede 160 euro (1.194 kr.). www.valthorens.com Vis mere

Her udgør den såkaldte danskeruge i uge 7 et regulært problem. Masser af danske gymnasieklasser rejser hvert år til Val Thorens for at stå på ski om dagen og feste igennem om natten på Café Snesko og andre lokaliteter. De unge danskeres alkoholindtag er en regulær udfordring for Yann Oget og hans folk, der skal sørge for, at byen ikke ligner en nytårsmorgen, når pistens første morgengæster skal af sted.

»Val Thorens er kendt for at være et feststed, og det betyder, at det om natten kan blive meget rodet og beskidt. Vores mål er at sørge for, at hele skiområdet er ryddet op igen hver morgen«, siger Yann Oget, der betragter uge 7 som en af årets »røde uger«:

»Danskerugen gør det svært for mig og mit job. Den gør det svært for området. Det er unge, fulde mennesker, som giver byen problemer«.