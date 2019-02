Arbejdsmænd med skitøj på: Halvanden time efter åbningen har skipatruljens vagtsystem meldt om syv redningsaktioner

Skipatruljen har ansvaret for sikkerheden på pisterne i Val Thorens. Pierre Boulonnais har arbejdet med ski under fødderne de seneste 12 sæsoner og ser tydelige forskelle på opførslen på pisterne.

Selv om Pierre Boulonnais skutter sig, er han ikke just typen, der piber over den første kulde, han møder.

»Men du kan godt se, at man skal sørge for at få al den varme, man kan få«, siger han.

Pierre Boulonnais er i gang med sin 12. sæson som medarbejder i skipatruljen i Val Thorens.

Vi står i patruljeenhedens lille hytte ved toppen af Moraine-liften og varmer os efter en kold halvanden time.

Rejsedeklaration

Politikens ophold var betalt af Val Thorens’ turistbureau. Bureauet har ikke haft indflydelse på artiklens indhold.

Efter et par dage med alt for blæsende og tåget vejr var en af dagens pligter for Pierre Boulonnais at hjælpe til med at åbne Col-liften for første gang i to døgn. Liften er placeret i lige godt 3.000 meters højde. Fra toppen er der en panoramisk udsigt uden sidestykke til italienske alper 70 kilometer væk.

Men i det lille hus, hvor liftoperatøren dagen igennem skal sidde og holde øje med forbipasserende skiløbere, var der efter to dages fravær en indendørstemperatur på minus 15 grader. I huset er der ingen strøm, og efter 20 minutters forsøg med tændstikker, lightere, briketter og avispapir bemærkede Pierre Boulonnais, at det vist ville blive dagens sværeste opgave at få tændt ild i pejsen i den tørre luft i det lille lifthus.

SERIE Arbejdsmænd med skitøj på Liftoperatører, skipatruljefolk, læger, liftmekanikere og chauffører på de store snemaskiner har hver for sig et tungt ansvar for, at hele klaveret spiller, når hundredtusindvis af danskere i de næste uger rejser til de europæiske skidestinationer. I januar rejste Politiken til Val Thorens for at møde Alpernes arbejdsmænd. Følg med de kommende dage op til vinterferien og lær skisportsstedets arbejdsbier at kende. 1. afsnit: 2. afsnit:

Mange franske bandeord senere lykkedes det dog at få ild i pejsen nogenlunde samtidig med, at liftens første gæster nærmede sig toppen.

Foto: Kristian Klarskov Lifthuset på toppen af Glacier de Thorens har været lukket et par dage på grund af dårligt vejr. Da solen kigger frem igen, og liften kan åbnes, er indendørstemperaturen i huset minus 15 grader. Udsigten fejler derimod ikke noget.

Pierre Boulonnais fik derfor travlt med at udføre en af snepatruljens obligatoriske sikkerhedsprocedurer: at placere et større bundt pinde langs siderne på pisten for at markere pistens område.

»Det er rutine, men det skal gøres, og det er ekstremt vigtigt, hvis det er dårligt vejr«, siger Pierre Boulonnais.

Det er de opgaver, der nu har gjort, at han står og skutter sig i snepatruljens lille hus længere nede ad bakken, hvor der både er varme, strøm og komfur. Patruljens folk har aftalt at spise frokost sammen – en af Boulonnais’ kolleger står for det kulinariske.

Fakta Turen til Val Thorens Klimaaftryk tur-retur: Fly: 483 kg CO 2 per person Bil: 412 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 127 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner Val Thorens ligger 2.300 m.o.h. og regnes derfor for at være snesikker. Der er 400 fastboende, men omtrent 26.000 sengepladser. Skiområdet råder over 86 pister af vidt forskellig sværhedsgrad. De grønne, blå, røde og sorte pister kan nås via 29 gondol- eller stolelifter. Liftsystemet er bygget sammen i det store skiområde Les 3 Vallées, som udover Val Thorens består af skisportsområderne Méribel og Courchevel. Alle tre skiområder kan nås via liftsystemerne. Et dagskort til liftsystemet for én voksen i Val Thorens koster i højsæsonen 55 euro (410 kr.). Tilsvarende koster et femdages liftkort 241 euro (1.799 kr.). Et dagskort for én voksen, der dækker hele 3 Vallées-området, koster 62 euro (463 kr.). Et femdageskort til 3 Vallées-området koster tilsvarende 291 euro (2.172 kr.). Ved køb af flere liftkort er der mulighed for mængderabat, ligesom der ydes senior- og børnerabatter. Børn under fem år og ældre over 75 kører gratis. www.valthorens.com Vis mere

Et forvredet knæ

I nat har det været minus 18 grader. Fra himlen er dalet de fineste snekrystaller, som opløses i pulver, når man puster til det. Det gør, forklarer Pierre Boulonnais, at skiene bevæger sig fremad i yderst adstadigt tempo på de lange glidestykker.

Men det dæmper langtfra antallet af styrt på pisterne. Halvanden time efter åbningen har patruljens centrale vagtsystem meldt om hele syv redningsaktioner. Stemmer taler hele tiden i den radio, Pierre Boulonnais har siddende på maven. Pludselig spidser han øren.

En kvinde har forvredet knæet på bakken lige over os. En af Boulonnais’ kolleger er sat på sagen og er kørt ned ad Col-pisten med en kælkelignende båre. Vi kan se dem fra, hvor vi står. Pierre Boulonnais er ikke just tilfreds med situationen. Kollegaen havde egentlig tjansen som skipatruljens kok på bjerget i dag.

Han var kun kørt op for at sætte de pinde op på pisten, som Pierre Boulonnais ikke kunne slæbe. Nu er han gået i stå med sit køkkenarbejde – og frokosten ser ud til at være udsat på ubestemt tid.

»De kommer ned til os, så tager vi dem det sidste stykke«, siger Pierre Boulonnais.

På 100 meters afstand ligner kollegaen og kvinden med det forvredne knæ bare en lille klump på pisten. Men 10 minutter senere kommer kollegaen glidende ned med sin patient, der er spændt fast og snøret til på den lille bårekælk. Pierre Boulonnais hilser på kvinden, tager fat i håndtagene på båren og kører videre. Der er ingen skrig og skrål.

»Det er en rutineopgave«, siger Pierre Boulonnais og plover ned ad bakkerne.

Efter 500 meters skiløb kommer en snescooter imod os med udrykning og kaster et snoreværk ud til Pierre Boulonnais. Han griber fat i det og lader sig trække af snescooteren. De øvrige skigæster kører respektfuldt til side, og så snart vi er nede, holder en ambulance klar med en rigtig båre.

Foto: Kristian Klarskov Pierre Boulonnais har afleveret til tilskadekomne kvinde i ambulancen og udfylder et par blanketter, inden turen atter går op på bjerget.

Pierre Boulonnais har afleveret til tilskadekomne kvinde i ambulancen og udfylder et par blanketter, inden turen atter går op på bjerget. Foto: Kristian Klarskov

Pierre Boulonnais sætter sig ind i bilen med patienten, udfylder nogle blanketter og siger farvel.