Søger du et alternativ til skiløb: Lad isøkser og pigge på støvlerne erstatte ski og stave

Op ad vandfaldet

Takket være gletsjeren kan man isklatre i Hintertux hele året. Og fra juletid og til marts, inden forårssolen tager magten fra frosten, er det også populært at forcere dalens frosne vandfald:

»Jeg elsker at vandre om vinteren. At komme rundt om et hjørne i en slugt og få øje på et naturunder som et frossent vandfald er det bedste, der findes. Jeg får altid straks lyst til at klatre op«, fortæller Christoph, der uden problemer napper 600 meter stejle bjergsider.

»Men så kan jeg altså også mærke det i benene bagefter«, tilstår han. Man tror ham.

Foto: Susser Feit Bjergguiden medbringer ispigge, karabinhager og reb til at sikre klatrerne med. Valg af udstyr afhænger af vejrlig, terræn og andre faktorer.

Bjergguiden medbringer ispigge, karabinhager og reb til at sikre klatrerne med. Valg af udstyr afhænger af vejrlig, terræn og andre faktorer. Foto: Susser Feit

Vandfald er ikke lettere rent klatreteknisk, men de er enklere at komme til, fordi man simpelt hen vandrer derud iført bjergstøvler og er parat til start. Mens man er afhængig af sine ski og skistøvler for at komme op til gletsjeren og klatre: Først tager man med lifterne op til det øverste skiterræn på gletsjeren og forlader derefter det præparerede område for at løbe gennem dybsneen om på bagsiden af en af tinderne. Her skiftes skistøvlerne ud med de medbragte bjergstøvler, som piggene kan spændes fast på.

Krisen på Instagram

At have fuld tillid til udstyret og guiden er en nødvendighed. Ikke mindst, når der skal rappelles nedad fra toppen, for det er naturstridigt at læne sig tilbage mod ingenting på en gletsjerside. Men den del af sagen klarer dagens debutanter uden større ståhej.

Dagens kriser var i det hele taget – ud over et par seriøst solrøde næser – til at overskue: En enkelt kom til at tage lige lovlig let på reglen om ’bred gangart med pigsko’ og indkasserede en dyb flænge i det ene bukseben. Christoph havde ret. Men han har vel også flået et par bukser eller to, inden han lærte lektien?

»Ja da. Det er det, der hedder erfaring«, smiler han.